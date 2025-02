¿Quién será el nuevo técnico de Santa Fe? Estos dos candidatos son los más fuertes

Luego de confirmarse la salida de Pablo Peirano de la dirección técnica de Independiente Santa Fe, Blog Deportivo conoció cómo está el sonajero de candidatos para reemplazar al uruguayo, en especial con dos campeones del fútbol colombiano: Rafael Dudamel y Alberto Gamero.

En conversación con Javier Hernández Bonnet, en el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu, el venezolano habló sobre los rumores que lo vinculan con el expreso rojo, equipo al que venció en la final de la Liga BetPlay 2024-I con Atlético Bucaramanga.

"No, no he tenido ningún tipo de llamada con nadie de Independiente Santa Fe. Lamento la salida del profe Peirano, es un gran profesional, es un gran colega. Tuve la oportunidad de enfrentarlo en diferentes oportunidades, que partido tan intenso, lleno de contenido. Lastimosamente nuestra profesión es así, tiene que salir un colega para abrirse un espacio para otro, pero mi más profundo respeto hacia él y hacia el club", dijo el venezolano.

Ante la pregunta de si le interesaría dirigir al primer campeón colombiano, Dudamel manifestó que en el mercado del fútbol colombiano se debe respetar la decisión de los dirigentes, el estilo del club y "que ya repuso las suficientes energías" para volver a ser entrenador de un equipo profesional.

Publicidad

Asimismo, reconoció los mensajes de la hinchada de Santa Fe en redes sociales, pues los recibe con mucha ilusión y aprecio.

Además, la periodista Marina Granziera comentó que pudo hablar con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, sobre el venezolano y manifestó que sí le gustaría tener a un técnico de esa altura internacional.



¿Gamero llega a Santa Fe?

Por otro lado, Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, manifestó que "va muy adelante" las conversaciones con Alberto Gamero, director técnico que en diciembre del 2024 dejó el cargo en Millonarios, el rival de patio del expreso rojo.

¿Quién será el nuevo técnico de Santa Fe?

En las próximas horas se espera que el club confirme al reemplazo de Peirano, pero todo parece indicar que estos son los dos candidatos más fuertes para llegar a Santa Fe.