Real Cartagena presentó fichaje de 'lujo'; estuvo en el Bayer Leverkusen

Cerró el mercado de fichajes en Colombia y para poner la ‘cereza en el pastel’, Real Cartagena anunció un nombre de lujo con experiencia en el fútbol europeo en diversos clubes, en especial en su paso por la Bundesliga en donde alcanzó a vestir los colores del Bayer Leverkusen.

Se trata de Michael Ortega, quien llega desde el Aurora de Bolivia a sus 34 años con el objetivo de guiar al cuadro cartagenera a lograr el tan anhelado ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano.

“Magia pura, creación, remate de media distancia, precisión, habilidad, experiencia en el fútbol de primer nivel internacional: mucho talento el que suma el Heroico”, indicaron desde el cuadro cartagenero sobre el fichaje del volante colombiano de cara a la lucha de los objetivos de la institución.

En su presentación, posó feliz con la camiseta del Real Cartagena con la emoción de regresar a su país.

Michael Ortega // Foto: Real Cartagena

Todos los clubes de Michael Ortega

Deportivo Cali.

Atlas de México.

Bayer Leverkusen (Alemania).

VFL Bochum (Alemania).

Junior de Barranquilla.

Figueirense Futebol Clube (Brasil).

Once Caldas.

Deportivo Pasto.

Baniyas Club (Emiratos Árabes).

AC Omonia Nicosia (Chipre).

The Strongest (Bolivia).

Club Aurora (Bolivia).

Estos son sus números

Sin duda, Ortega es un futbolista con una amplia experiencia internacional, incluso, con algunos minutos en la Selección Colombia. En total, a lo largo de su carrera ha disputado 385 partidos con un saldo de 48 goles y 36 asistencias, además de algunos títulos de liga en Chipre, Colombia y Bolivia, además de una Copa Colombia con el Junior de Barranquilla.

Su experiencia, además, ha sido crucial en diversos casos y torneos importantes en los clubes en los que ha estado. Su regreso a Colombia le permitirá demostrar todo su talento; de hecho, varios hinchas cartageneros celebraron el fichaje y esperan que sume en la búsqueda del objetivo de regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano en el 2026.

Michael Ortega en Bolivia // Foto: AFP