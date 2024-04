“Sabemos que hemos defraudado a la hinchada”: Cepellini tras empate ante Santa Fe

El volante uruguayo Pablo Cepellini reconoció que a Nacional le faltó ambición para quedarse con los tres puntos ante Santa Fe. El equipo verdolaga complicó sus aspiraciones para clasificar a cuadrangulares.

Obligado a ganar en el estadio El Campín de Bogotá, Atlético Nacional solo pudo empatar (0-0) frente a Independiente Santa Fe, en la tarde del sábado 13 de abril, por la fecha 16 de la Liga Colombiana. El equipo verdolaga quedó en deuda y, aunque las matemáticas aún lo tengan con vida, el fútbol lo tiene lejos de la opción de jugar los cuadrangulares.

Así lo reconoció el volante uruguayo Pablo Cepellini, que ante la pregunta de Blu Radio, acerca de que, si al cuadro antioqueño le faltó ambición en su visita a la capital, en pro de haberse llevado los tres puntos, fue sincero: y no tuvo problema en reconocer que fallaron en su planteamiento ante los ‘cardenales’, prácticamente listos en la fiesta de los ocho.

“Sí, tenemos que mejorar en los últimos 20 metros. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando y nos está faltando en los últimos partidos. El ‘punch’ final. Esto se gana con goles y no con merecimientos”, afirmó el mediocampista, uno de los que intentó hacer diferencia en la zona ofensiva, pero que no encontró un socio ideal para desarrollar su juego.

Sobre lo que viene, Cepellini sabe que se juegan el todo por el todo en tres compromisos en los que solo servirá ganar, ante Deportivo Pereira, Independiente Medellín y Deportes Tolima: todos en el gramado del Atanasio Girardot. por lo que cuenta con cierta ventaja con respecto a otros de sus rivales, con un calendario en el que no saldrá de su casa.

“Hay que exigirnos a nosotros mismos. Sabemos que son tres finales en donde no podemos cerrar. Tenemos que ir a tratar de conseguir eso. A los hinchas que se queden tranquilos. A lo largo del año los hemos defraudado, lo tengo clarísimo eso, pero debemos mejorar mucho para mí para tratar de darles una alegría a los hinchas”, afirmó el volante, que tras su paso por México y Uruguay retornó a la disciplina del Rey de Copas, en el que ya había estado en 2019.

Santa Fe vs. Nacional en Liga BetPlay 2024 // Fotos: X @SantaFe y @nacionaloficial

Jhon Duque se quejó de la cancha de El Campín

Por su parte, el volante Jhon Duque, que conoce muy bien el campo del ‘Coloso de la 57’, se refirió, en primer lugar, al estado del campo de juego: afectado tras el concierto de la artista Karol G. Y posteriormente, a las opciones del ‘verde’ de meterse entre los ocho mejores del campeonato, cuando solo restan tres fechas.

“Estaba muy irregular el terreno. Pocas veces he visto El Campín en esas condiciones, pero bueno, igual era para los dos. Yo creo que intentamos disputar el partido, pelearlo, porque no siempre estaba para jugar”, afirmó el mediocampista, ex Millonarios.

En lo que respecta al interrogante hecho por Blu Radio, sobre sí creían en la opción de clasificar, Duque se mostró optimista pese al amargo resultado frente a los santafereños. “La verdad que veníamos por tres puntos, era súper importante sacar esa esa victoria y seguramente no nos vamos con con esa alegría de haber obtenido”, expresó.

“Pero mientras que haya posibilidad matemática hay que pelear y ahora sacar esos nueve puntos que nos quedan en casa”, agregó el jugador, que destacó de su equipo, frente al ‘león’, “la intensidad y la solidez defensiva”, pues consideró que el local no tuvo opciones claras para marcar la pauta en las áreas.

El futbolista reconoció que la tranquilidad del hincha solo se dará “si al final del semestre estamos clasificados”, pues de otra manera será un panorama complejo para la institución, que viene de duros golpes.