"Somos uno de los clubes que creen que la Dimayor necesita nuevos aires": presidente del Tolima

César Camargo, presidente del Deportes Tolima , explicó en diálogo con Blog Deportivo que el conjunto 'pijao' es uno de los clubes afiliados a la Dimayor que considera que el ente rector del torneo colombiano requiere de cambios.

"La Dimayor necesita nuevos aires, somos uno de los clubes que creemos que se necesita cambio. Debemos estar unidos para que la Dimayor tome nuevos rumbos, porque se han cometido errores y en este momento es ingobernable", indicó Camargo.

El presidente del Tolima confirmó que, por el momento, son "por lo menos 17" los clubes que han firmado para pedir la salida de Fernando Jaramillo de la presidencia de la Dimayor, en busca del ya mencionado cambio de aires.

Por otra parte, Camargo afirmó que, si bien en el pasado él aspiró al cargo de presidente de la Dimayor, actualmente ese no es el caso, en parte, debido a las complicaciones de salud por las que atraviesa actualmente su padre.

El pedido que reiteró el actual presidente del Tolima es que llegue alguien con aires nuevos: "Tiene que ser alguien del fútbol, que entienda y no se vuelvan a cometer errores tan tontos como los de los últimos meses. Que no intervenga en decisiones de tribunales y entienda las necesidad, por ejemplo, con el tema de la Copa Libertadores, esos son cosas que no pueden pasar y para eso se necesita ser del fútbol", comentó.

"Necesitamos una persona que nos mantenga unidos y haga las reformas necesarias para regresar a la Dimayor de antes, esa con futuro y próspera", añadió Camargo, detallando que, de momento, lo importante es "hacer el cambio" y que después mirarán quién tome el rol.

"Esto no obedece a interés de uno u otro, no es un tema personal, solo que la Dimayor necesita un cambio, tenemos que regresar a la Dimayor que teníamos", insistió.

