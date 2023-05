Técnico de Llaneros y el escándalo en Torneo de Ascenso: Jersson González arremetió contra arbitraje

Continúan las polémicas arbitrales en el fútbol profesional colombiano. De eso puede dar fe el técnico de Llaneros, Jersson González, quien luego del empate (2-2) ante Deportes Quindío, por la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso , explotó ante los micrófonos.

El entrenador vallecaucano se quedó de la actuación del juez bogotano Gustavo Cortés, quien estuvo asistido por el huilense Fabio Parra y el caucano Yeison Méndez. Y todo porque le dejaron de sancionar un penal a favor, que hubiera desequilibrado el encuentro en el estadio Centenario de Armenia.

Antes, la terna le dio un gol al dueño de casa fuera de lugar; y cuando decretó la infracción en el área que debía cobrar el equipo de Villavicencio, al parecer, recibieron una llamada por celular con la que se reversó la decisión. Hecho grave, pues en el juego no había VAR.

“No tengo nada contra el Quindío, ni contra el profe (Óscar Quintabani), pero el arbitraje es una cosa espectacular. Ya ni por televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, pero la del línea apoyándose en un teléfono celular... esa no la había visto”, dijo González, exaltado.

“Cada vez vamos más para atrás. Ah, es que Jersson tiene que salir las cosas bien, que porque es el técnico y tiene que dar ejemplo. Claro, uno dice las cosas y uno no está siendo grosero, pero estoy diciendo algo que pasó", agregó el estratega de 48 años.

Nueva polémica en el fútbol colombiano, Jerson González, entrenador de Llaneros, terminó molesto por la actuación arbitral del juego ante Quindío ❌😬 pic.twitter.com/2YOlgz2QUH — Juank Cardona (@JuankCardonaF) May 20, 2023

Recalcó que fue un suceso que el país vio, pues el partido fue televisado. "Todo el mundo me ha escrito y me ha dicho fue un atraco, prácticamente. Y le daña un juego espectacular a estos muchachos. Sea penal o no, no se puede devolver, ¿Apoyándose en un celular y diciendo que yo no vi nada?", expresó.

González pidió respetar el fútbol y dejó en claro que por culpa de esos arbitrajes es que a los clubes colombianos les va mal en torneos internacionales, debido a que desde su juicio cualquier roce es sancionado como infracción; como aconteció, según él, en los dos goles del Quindío.

📸 Empatamos 2️⃣-2️⃣ en nuestra visita a @QuindioOficial. 𝗦𝗶𝗻 𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿.



¡𝑬𝒍 𝒑𝒓𝒐́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒎𝒊𝒆́𝒓𝒄𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒂́𝒔 𝒍𝒊𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔! 🤍🖤 Próx. fecha 🆚 @FortalezaCEIF 17/05/2023. pic.twitter.com/xNTSUokqH5 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 20, 2023

"No sé qué más decir. Tengo tristeza, tengo desilusión de este arbitraje colombiano", puntualizó el estratega, quien por lo visto se verá expuesto a una dura sanción por parte de la Dimayor, como le sucedió al presidente del DIM, Daniel Ossa, y al técnico de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero.

