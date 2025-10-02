Técnico del Medellín se molestó con pregunta en rueda de prensa: "¿Tú tienes queja?"

Imponente y fuerte se vio al cuadro Independiente Medellín (DIM) en su visita a Bogotá en la noche de este miércoles, 1 de octubre, para enfrentar en los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Independiente Santa Fe, que dejó como vencedor al cuadro paisa con una victoria de 3 a 0 para darle vuelta al resultado de ida.

Pero algunos hinchas expresaron su molestia por la manera en que se desarrolló este compromiso, en especial por el arbitraje designado en el estadio de Techo. Ante esto, el técnico del DIM, Alejandro Restrepo, fue consultado en rueda de prensa para que diera su visión y molestó respondió que no tenía ninguna queja.

El periodista le dijo que "podía desahogarse" por si tenía cosas que decir en contra del arbitraje, a lo cual respondió corto y con cierta molestia por la consulta: "¿Tú tienes algo que decir del arbitraje? ¿Tienes algo qué decir? Ok. Yo vengo a hablar de mi equipo. Ganamos un partido duro ante el campeón de la Liga, sabíamos que iba a ser un partido difícil, en una cancha difícil para todos los que vienen acá. Teníamos que estar atentos y concentrados", fueron las palabras del técnico antioqueño.

"¿Tú tienes Algo que decir del arbitraje?

No profe

OK." Alejandro Restrepo. pic.twitter.com/iTvQPxapV5 — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) October 2, 2025

Ahora, el DIM se prepara para acercarse a los ocho clasificados de la Liga BetPlay y para eso necesita la victoria ante Once Caldas en la próxima fecha, pero tendrá más de una semana de descanso, pues este duelo se dará hasta el lunes, 13 de octubre, en el estadio Palogrande de Manizales.



En cuanto a la Copa BetPlay, el cuadro antioqueño deberá esperar a que se lleven a cabo el resto de compromisos, pues, hasta ahora, solo se ha definido la llave entre el DIM e Independiente Santa Fe, siendo el 'Poderoso' el único clasificado a las semifinales de este torneo.