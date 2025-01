"Una alegría inmensa": Miller sobre compartir camerino con su tío Carlos Bacca

En una entrevista con Blog Deportivo , de Blu Radio, Miller Bacca, sobrino del reconocido delantero Carlos Bacca, expresó su emoción por cumplir uno de sus más grandes sueños: compartir camerino con su tío en el Junior de Barranquilla. La llegada del joven jugador al equipo ha generado una gran expectativa entre los aficionados, ansiosos por ver cómo el legado de los Bacca puede impactar en la nueva temporada.

La emoción de un sueño cumplido

"Es una alegría inmensa porque desde hace mucho soñaba con este momento de poder compartir camerino con él. Desde niño lo imaginé", confesó Miller durante la entrevista. Para él, Carlos no solo es un pariente cercano, sino también una figura de inspiración: "Siempre lo he admirado. Verlo trabajar en los entrenamientos y compartir este proceso me ha enseñado muchísimo", añadió.

La presencia de los dos Bacca en el mismo equipo abre la conversación sobre la competencia entre ellos, ya que ambos comparten la posición de delantero. Al respecto, Miller destacó su disposición para ganarse un lugar en el once titular: "La idea es poder ganarme un puesto en el Junior, y para eso trabajaré arduamente", dijo. Aunque existen similitudes en sus estilos de juego, el joven delantero está decidido a demostrar su propio talento y aportar al equipo.

Por su parte, el entrenador del Junior no descartó la posibilidad de alinear un "doble nueve", una estrategia que podría revolucionar el ataque del conjunto barranquillero y explotar al máximo el potencial de los Bacca.

Un vínculo que trasciende el campo

Más allá de lo deportivo, Miller destacó el valor sentimental de esta etapa: "La posibilidad de tener a mi papá apoyando en la grada a su hermano y a su hijo al mismo tiempo es algo único". Según el joven delantero, la experiencia en el Junior no solo representa un reto profesional, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos familiares: "La alegría es inmensa, ahora somos más unidos que nunca", concluyó.