“Uno nunca piensa que hará algo así": José Ramírez anotó el gol más rápido en la Liga BetPlay II

José Ramírez, jugador de Patriotas Boyacá, se convirtió en el futbolista en anotar el gol más rápido en la actual Liga BetPlay II. En 45 segundos anotó el primer gol para su equipo, que perdió en la quinta fecha 4-3 contra La Equidad.

Ramírez, que también tiene la nacionalidad argentina, anotó con un zurdazo de medio distancia el golazo, que puede ser uno de los mejores de la fecha. Además, expresó que fue más técnica que potencia.

“Uno nunca piensa que va a hacer un gol así. Venía de una lesión, que me impedía patear y no me había quedado la oportunidad tan clara. Se dio en el momento y listo”, dijo.

El futbolista de Patriotas reconoció que al final del encuentro tuvo un sabor “amargo” porque pese a su gol de gran factura, perdieron los tres puntos.

El segundo gol más rápido en el año en Colombia

Aunque Ramírez es el protagonista del gol más rápido en lo que va de la Liga BetPlay del segundo semestre, el primero, casualmente, lo anotó un futbolista de La Equidad Ederson Moreno a los 40 segundos el 12 de febrero de 2022.