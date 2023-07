Wilfrido de la Rosa, motivado con el Atlético Huila, ya piensa en la primera estrella

Wilfrido de la Rosa ya empezó a escribir un nuevo capítulo en su carrera futbolística. Después de su salida de Independiente Santa Fe, ahora llegó al Atlético Huila para reforzar la delantera.

El atacante, de 30 años, manifestó en Blog Deportivo que tiene buenas aspiraciones con el conjunto opita, pues vale recordar que tiene nuevos dueños, los mismos que el ecuatoriano Independiente del Valle, doble campeón de la Copa Sudamericana. Contó que el Huila tiene buenos refuerzos y objetivos muy claros para esta nueva temporada.

“Se reestructuró, tiene unos objetivos muy claros, tiene un gran proyecto y eso fue lo que me motivó mucho a venir acá. El proyecto va a largo plazo, será algo beneficioso para el fútbol colombiano en general”, dijo en conversación con Blu Radio.

Más allá de salvar la categoría en la primera división del fútbol colombiano, Wilfrido de la Rosa comentó que los nuevos dueños del equipo quieren invertir en el estadio, la sede del Atlético Huila y fortalecer los talentos.

“Van paso a paso. Es bonito estar empezando este gran proyecto que tienen en mente. Esto es una motivación grande, no solo para el Atlético Huila, sino que le da un estatus al fútbol colombiano; no solo verán a un equipo chico (…) ¿Por qué no ponerle una estrella al escudo que ahora no la tiene?”, añadió el deportista.

El otro pretendiente de Wilfrido de la Rosa

El delantero también reveló en Blog Deportivo que tuvo varios clubes que quisieron contar con sus servicios, incluso cuando ya había dado su palabra al Atlético Huila, uno de esos equipos fue el América de Cali.

Indicó que la conversación que tuvo con el entrenador Néstor Craviotto fue clave para unirse al equipo opita, pues el técnico ya lo dirigió con el Deportivo Pereira, le tiene confianza y lo quiere como una ficha clave para su proyecto deportivo.