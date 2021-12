William Cuesta, arquero del Tolima: "La hinchada es lo que más nos motiva para la final contra Cali"

Previo a la final de la liga colombiana entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, el arquero William Cuesta habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre las expectativas que tiene sobre el partido y la importancia de la hinchada en el estadio Murillo Toro.

“Va a ser un partido complicado. Sabemos los jugadores que tiene el Cali, tenemos que tener cuidado con ellos. Esperamos hacer las cosas bien y conseguir el resultado”, dijo.

“Es muy bonito que la hinchada este apoyando. Es lo que más nos va a motivar para el partido”, añadió.

Han pasado cinco partidos desde que el Tolima no gana como local, pero para Cuesta ese factor no es importante porque cada encuentro en diferente y espera escribir una nueva historia este miércoles.

“Todos los partidos son distintos. Esperemos que hoy las cosas se nos den y podamos ganar”, comentó.

El portero que reemplazó a Álvaro Montero en mitad del semestre, manifestó que tiene claro el potencial de los delanteros Harold Preciado y Teófilo Gutiérrez. Asimismo, destacó la preparación del equipo en la pelota quieta, pues lo trabajan constantemente en los entrenamientos.

Tolima buscará su cuarta estrella, mientras Cali quiere conquistar la décima. La final vuelta será este miércoles desde las 7:30 de la noche y el marcador global está igualado a un gol.

