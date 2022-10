Alejandro Domínguez, nuevo presidente de Conmebol; Ramón Jesurun, vicepresidente

El Congreso extraordinario de la Conmebol comenzó a sesionar la mañana del martes en su sede de las afueras de Asunción y se espera que delibere por pocas horas para oficilizar la decisión sobre Domínguez y confirmar el apoyo al suizo Gianni Infantino como candidato a presidir la FIFA en reemplazo del suspendido Joseph Blatter.

El dirigente paraguayo, de 44 años, tendrá el enorme reto de reencauzar a la Conmebol de los desaguisados por corrupción que llevó a prisión a dos de los anteriores presidentes de la entidad del fútbol sudamericano mientras que un tercero está en libertad condicional en Estados Unidos.

Sus antecesores, los paraguayos Nicolás Leoz (87 años) está bajo arresto domiciliario en Asunción, su compatriota Juan Angel Napout (57) se encuentra en libertad vigilada en Nueva York y el uruguayo Eugenio Figueredo (83), preso en un penal de Montevideo.

Los tres, y otros 13 ex presidentes de federaciones asociadas a la Conmebol y la Concacaf (Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) están acusados por un total de 92 cargos entre los que se incluyen delitos relacionados a crimen organizado, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Entre tanto, el colombiano Ramón Jesurun fue elegido por unanimidad como vicepresidente primero de la Conmebol.

Ramón Jesurun, electo por unanimidad Vicepresidente 1° de la CONMEBOL. pic.twitter.com/przpCwy6La — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 26, 2016

Pesos pesados del fútbol continental como los brasileños Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira también se encuentran bajo la lupa de la justicia estadounidense.

Los acusados también serán procesados por un esquema de enriquecimiento ilícito de 24 años a través de actos de corrupción en el fútbol internacional.

El devastador huracán que ensombreció la Conmebol arrasó con las tradicionales cabezas de las federaciones asociadas, en su mayoría bajo proceso y con prisión domiciliaria.

Hace menos de 15 días, una comitiva fiscal y policial allanó las oficinas de la Conmebol y se incautó de 10.000 documentos cuyas copias fueron solicitadas por los investigadores norteamericanos.

La lujosa sede de la Conmebol, en las afueras de Asunción, tenía inmunidad como las embajadas, pero este beneficio le fue quitado por el Congreso paraguayo en 2015, luego que se destapó la olla de la corrupción en el fútbol mundial.

El congreso extraordinario de la entidad, integrada por diez federaciones, delibera para tratar de reparar el daño y con el consenso a favor de Domínguez pese a haber tenido como contendor temporal al actual presidente interino, el uruguayo Wilmar Valdez, quien desistió de la postulación.

"Se ha buscado dar una imagen de unidad y fortaleza en la adversidad", comentó un dirigente sudamericano a la AFP.

Los presidentes de las federaciones asociadas y de los titulares de los clubes más prestigiosos de Sudamérica viajaron a Asunción para la cita con el objetivo de respaldar la nueva etapa de la organización, pero también para presionar por la mejora en las cifras de premios.

Los clubes han expresado su malestar pese a que se han se han incrementado las sumas para la Copa Libertadores 2016 que comienza en febrero próximo.

Los montos van desde los 400.000 dólares por partido en la primera fase hasta tres millones de dólares que embolsará el ganador del torneo continental.

Catapultado por los dos gigantes del fútbol sudamericano, Argentina y Brasil, Domínguez es hijo del popular ex dirigente Osvaldo Domínguez Dibb, ex presidente del Olimpia y tres veces ex campeón con su club de la Copa Libertadores.

Alejandro fue director hasta hace pocos meses del diario La Nación y su grupo multimedia, fundado por su padre, un exitoso empresario tabacalero, fue traspasado recientemente a una hermana del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

En declaraciones a periodistas, Domínguez dijo que la transparencia será su norte y remarcó que peleará por mejorar la recompensa para los equipos que participan en los torneos de la confederación sudamericana.

"Vale la pena candidatearse, es más fácil quedarse en la comodidad de la casa y disfrutar de lo que uno tiene, pero la vida te reta, uno tiene que asumir responsabilidades que conllevan coraje", declaró el paraguayo.

Para Domínguez, la Conmebol "está en crisis y no va a salir de ella por una sola persona, tiene que ser un equipo, la transparencia tiene que ser de adentro para afuera", enfatizó.

"(En la Conmebol) Deben terminar losintermediarios y negociar con los compradores finales. Las asociaciones y los clubes deben recibir más dinero", resaltó el nuevo titular de la Conmebol.

Conmebol elegirá a los tres candidatos a vice presidente que le corresponden en la FIFA, Domínguez debe ser uno de ellos, y por tradición, son un representante de Brasil y otro de Argentina, aunque suena el presidente de la federación colombiana en sustitución del brasileño.

La asamblea de este martes debía además confirmar el apoyo a Infantino para presidir la FIFA, a un mes de su congreso programado en Zúrich.

"La Conmebol apoyará a Infantino. Entre la UEFA y la Conmebol existe un vínculo muy fuerte, histórico, una antigua cooperación", dijo a la AFP Valdez en una entrevista en diciembre.