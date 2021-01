Alexis Pérez, la cuota colombiana de Lanús en la final de la Copa Sudamericana

El colombiano Alexis Pérez, defensa de Lanús, habló en Blog Deportivo sobre la final de Copa Sudamericana que enfrentará con su club contra Defensa y Justicia el sábado 23 de enero.

“Es un momento histórico por lo que viene pasando el club, esperemos que el sábado con argumentos podamos lograr ese objetivo”, comentó.

Pérez, quien fue titular en las semifinales de la Sudamericana con su club, analizó al rival Defensa y Justicia, detallando el buen nivel que ha tenido durante la competencia.

En Sudamericana ha sido protagonista, creo que es una final bastante pareja. Las finales hay que ganarlas, esperamos que sea nuestro día y podamos coronarnos señaló.

Además, el colombiano resaltó la confianza que le ha depositado el técnico Luis Zubeldía desde su llegada en el club argentino.

“Yo había pasado por una lesión de rodilla y Luis me brindó confianza, me supo llevar y en el momento oportuno me puso a jugar, a consolidarme en el once titular”.

Publicidad

Por otro lado, Pérez recordó su pasó por el Junior de Barranquilla cuando fue dirigido por Julio Comesaña en el 2016.

“Lastimosamente estuve poco tiempo con el profe, dos o tres meses (…) Pero es un entrenador que uno agradece en esta carrera por todo lo que transmite”, puntualizó.