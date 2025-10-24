Apuestas ilegales y amenazas: el oscuro escándalo que sacude la Serie B de fútbol ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano enfrenta una grave crisis por apuestas ilegales y manipulación de resultados en la Serie B, según detalló, en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Fabián Gallardo. El caso ha destapado una red que involucra a futbolistas, dirigentes y mafias que operan dentro y fuera de las canchas.

“Son equipos de la Serie B, donde hay 10 clubes. Este año subieron dos, para el próximo se quedarán en 10. Es la categoría inferior a la Primera División”, explicó Gallardo, al detallar el alcance del problema.

El periodista recordó que el tema se hizo visible cuando el club Libertad de Loja denunció comportamientos sospechosos de varios jugadores. “Separaron a tres futbolistas que, por ejemplo, tiraban la pelota al córner. Empezaron a investigar y las apuestas eran quién cobraba más córners”, contó.

La investigación derivó en sanciones de la LigaPro, que penalizó al club con la pérdida de cuatro puntos, lo que casi le cuesta la categoría. Los jugadores implicados recibieron suspensiones de dos años, tras confirmarse su participación en las apuestas.



Gallardo aseguró que el problema se ha extendido a otros equipos de la Serie B. “A principios de temporada había indicios de que jugadores de Chacaritas estaban en estas cosas raras. Hay 20 futbolistas de tres clubes involucrados y sus clubes han sido penalizados con quita de puntos”, reveló.

El periodista alertó sobre un contexto cada vez más peligroso. “Hay preocupación porque ahora se juega el ascenso a la Serie B y pueden seguir los casos. Hay amenazas a los futbolistas para hacer penaltis e incluso se van contra sus familiares”, denunció.

Para Gallardo, lo que ocurre va más allá del fútbol. “Acá hay problemas de minería, narcotráfico y esto se va a extender hasta el fútbol. Esto va más allá de lo dirigencial; tiene que entrar en acción la justicia ecuatoriana para cortar esto”, concluyó.