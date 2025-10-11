Así formará Selección Colombia para enfrentar a México: hay novedades

La Selección Colombia disputará este sábado 11 de octubre un nuevo amistoso internacional frente a México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El compromiso está programado para las 8:10 de la noche (hora colombiana) y servirá como una nueva prueba para el equipo de Néstor Lorenzo, que continúa afinando detalles de cara a los próximos retos oficiales.
El técnico argentino sorprendió con algunos cambios en su once inicial respecto al último encuentro frente a Venezuela, correspondiente a la última fecha de las eliminatorias.
Los titulares elegidos por Lorenzo para enfrentar a la selección mexicana son:
- David Ospina
- Daniel Muñoz
- Willer Ditta
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- James Rodríguez
- Kevin Serna
- Luis Díaz
- Luis Suárez
Entre las principales novedades destaca la inclusión de Kevin Serna, quien sigue ganando terreno en el esquema del seleccionador, y el regreso de David Ospina al arco.