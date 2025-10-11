Así formará Selección Colombia para enfrentar a México: hay novedades

La Selección Colombia disputará este sábado 11 de octubre un nuevo amistoso internacional frente a México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El compromiso está programado para las 8:10 de la noche (hora colombiana) y servirá como una nueva prueba para el equipo de Néstor Lorenzo, que continúa afinando detalles de cara a los próximos retos oficiales.

El técnico argentino sorprendió con algunos cambios en su once inicial respecto al último encuentro frente a Venezuela, correspondiente a la última fecha de las eliminatorias.

Los titulares elegidos por Lorenzo para enfrentar a la selección mexicana son:



David Ospina

Daniel Muñoz

Willer Ditta

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

James Rodríguez

Kevin Serna

Luis Díaz

Luis Suárez

Entre las principales novedades destaca la inclusión de Kevin Serna, quien sigue ganando terreno en el esquema del seleccionador, y el regreso de David Ospina al arco.