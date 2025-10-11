En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Fútbol  / Así formará Selección Colombia para enfrentar a México: hay novedades

Así formará Selección Colombia para enfrentar a México: hay novedades

El técnico argentino sorprendió con algunos cambios en su once inicial respecto al último encuentro frente a Venezuela.

Convocatoria de la Selección Colombia
Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos previos al Mundial
Foto: FCF
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

La Selección Colombia disputará este sábado 11 de octubre un nuevo amistoso internacional frente a México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El compromiso está programado para las 8:10 de la noche (hora colombiana) y servirá como una nueva prueba para el equipo de Néstor Lorenzo, que continúa afinando detalles de cara a los próximos retos oficiales.

El técnico argentino sorprendió con algunos cambios en su once inicial respecto al último encuentro frente a Venezuela, correspondiente a la última fecha de las eliminatorias.

Los titulares elegidos por Lorenzo para enfrentar a la selección mexicana son:

  • David Ospina
  • Daniel Muñoz
  • Willer Ditta
  • Jhon Lucumí
  • Álvaro Angulo
  • Jefferson Lerma
  • Kevin Castaño
  • James Rodríguez
  • Kevin Serna
  • Luis Díaz
  • Luis Suárez

Entre las principales novedades destaca la inclusión de Kevin Serna, quien sigue ganando terreno en el esquema del seleccionador, y el regreso de David Ospina al arco.

Titular de Colombia vs. México

