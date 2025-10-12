Así fue la pelea entre hinchas colombianos y mexicanos: todo quedó en video

La Selección Colombia continúa demostrando su gran nivel futbolístico tras conseguir una victoria contundente 0-4 frente a México en el amistoso disputado en el AT&T Stadium de Texas. Este resultado fortalece la confianza del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y anticipa un camino prometedor hacia la Copa del Mundo de 2026.

Los goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero reflejaron la amplia superioridad del conjunto colombiano ante una selección mexicana que no logró hacerle frente al orden táctico y al juego colectivo de los cafeteros. Desde los pies de James Rodríguez y el desequilibrio constante de Luis Díaz, Colombia impuso un ritmo ofensivo que desarmó por completo la defensa rival.

El dominio del combinado nacional fue claro de principio a fin. La presión alta, la velocidad en los costados y la efectividad en el área hicieron que el equipo tricolor se mostrara sólido, tanto en ataque como en defensa. Lorenzo volvió a demostrar su capacidad para potenciar a sus jugadores, logrando que la Selección mantenga su invicto y sume confianza de cara a los próximos desafíos.



Pelea entre aficionados opacó el triunfo de Colombia ante México

Mientras en la cancha los jugadores celebraban la goleada, en las tribunas del estadio se vivieron momentos de tensión. Aficionados de México y Colombia protagonizaron una pelea que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo dos hinchas mexicanos agreden a un seguidor colombiano, tomándolo de la camiseta y golpeándolo en la cabeza y la espalda, mientras este intenta liberarse. Hasta el momento no se ha determinado el motivo de la agresión ni quién inició la riña, pero el hecho empañó lo que debía ser una jornada deportiva en paz.



Lo ocurrido dejó en evidencia, una vez más, la necesidad de reforzar la seguridad en los escenarios deportivos y promover el respeto entre aficiones, especialmente en encuentros amistosos que buscan fomentar el espíritu del fútbol.

Próximos partidos de Colombia y México

Tras este encuentro, ambas selecciones tienen compromisos pendientes en la Fecha FIFA de octubre:



Colombia enfrentará a Canadá el martes 14 de octubre a las 7:00 p. m. en New Jersey.

enfrentará a el martes 14 de octubre a las 7:00 p. m. en New Jersey. México recibirá a Ecuador el mismo día en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara.

El triunfo ante México deja a Colombia con buenas sensaciones y un equipo cada vez más consolidado bajo la dirección de Néstor Lorenzo.