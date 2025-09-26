Así podrá ver EN VIVO a Richard Ríos HOY en Benfica vs. Gil Vicente desde Colombia

Día crucial para Richard Ríos con Benfica HOY viernes, 26 de septiembre, tras las recientes críticas que comenzó a recibir por su nivel en el fútbol portugués desde la llegada del técnico José Mourinho y que espera darle vuelta en una fecha de la liga local.

El cuadro de ‘As Águias’ reciben a Gil Vicente desde las 2:15 de la tarde (hora colombiana), que crece la expectativa de este encuentro si estará o no el volante colombiano en el once titular ante los recientes comentarios, pese al apoyo que, hasta ahora, ha mostrado Mourinho por él.

"Veo motivos para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle cosas que le cuesten. Veo razones para analizarlo mucho, estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo -agregó-, y al mismo tiempo intentar que muestre lo bueno que tiene y que oculte lo menos bueno”, dijo el técnico portugués.

Richard Ríos con el Benfica Foto. AFP

¿Dónde y a qué hora ver Benfica vs. Gil Vicente HOY?

Benfica HOY enfrentará a Gil Vicente desde las 2:15 de la tarde (hora colombiana) por la séptima fecha de la Liga de Portugal. Duelo que se llevará a cabo en el estadio Da Luz, casa futbolera de la ciudad de Lisboa. El encuentro tendrá la transmisión de GolTV Play y GolTV.



Esto debe saber del choque entre Benfica y Gil Vicente

El Benfica llega con un claro dominio sobre Gil Vicente, al que ha vencido en los últimos seis enfrentamientos directos. Sin embargo, el conjunto de Lisboa no ha sido infalible en su estadio, ya que ha cedido puntos en tres ocasiones esta temporada, pese a mantenerse invicto en la Primeira Liga.



Por su parte, los partidos de Gil Vicente en el torneo han sido de marcador corto, pues en todos sus compromisos no se han visto más de dos goles.



Posibles alineaciones de Benfica vs. Gil Vicente