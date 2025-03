Así reaccionó el mundo del fútbol a foto inédita de Maradona en juicio por su muerte

Eljuicio por la muerte de Diego Armando Maradona inició con un momento de gran impacto: una fotografía inédita del astro argentino, postrado en una cama en sus últimas horas de vida, fue presentada como prueba por el fiscal general adjunto, Patricio Ferrari. La imagen, en la que se ve a Maradona hinchado y entubado, fue mostrada durante la primera audiencia del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

"Así murió Maradona", afirmó Ferrari al exhibir la imagen frente al tribunal compuesto por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, en San Isidro, Buenos Aires.La impactante revelación conmocionó a los asistentes , especialmente a las hijas del exfutbolista, Dalma, Giannina y Jana, quienes se encontraban en la sala. Giannina, visiblemente afectada, se cubrió el rostro para evitar ver la desgarradora escena.

Los acusados y las declaraciones en el juicio

El proceso judicial, que busca determinar si hubo negligencia médica o abandono en la atención de Maradona, cuenta con ocho acusados de homicidio simple con dolo eventual. Entre ellos están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está acusada la enfermera Dahiana Madrid, quien será juzgada en un proceso aparte tras solicitar un juicio por jurado. Según la investigación liderada por los fiscales Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, Maradona falleció en un contexto de "desamparo" y "librado a su suerte", en una internación domiciliaria que no garantizaba los cuidados médicos adecuados.

Publicidad

El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, fue contundente al afirmar que la muerte del exfutbolista fue el resultado de un “plan inhumano de resultado eficaz”, asegurando que "en cualquier hospital, por más precario que fuera, le habrían salvado la vida".

Revelan foto inédita de Maradona en su muerte. Foto: AFP / Redes sociales

Así reaccionó el mundo del fútbol a la impresionante imagen de Maradona antes de morir

El mundo del fútbol quedó en shock tras la revelación de una fotografía inédita de Maradona en sus últimas horas de vida, presentada durante el juicio por su fallecimiento. La imagen, con el rostro hinchado y signos de deterioro físico, causó gran conmoción entre los asistentes al tribunal y millones de seguidores en todo el mundo.

"Qué impactante la foto x Dios", "Dios mio, que tristeza tan grande, como pudieron abandonar a Diego, pobrecito", "Un hombre que pudo sobrevivir a todas sus adicciones no sobrevivió a quienes explotaron su imagen para llenarse los bolsillos", "#JusticiaParaDiego que paguen los culpables!! Cuanta negligencia" y "Las hijas se hacen las víctimas. Cuando Diego seguía con vida ni se preocupan ni iban a verlo. No me caía Diego por su forma de ser pero tampoco soy hipócrita. Las cosas como son", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta del @elchiringuitotv, una de las cuentas que difundió la imagen.

Defensas divididas y acusaciones cruzadas

Las defensas de los imputados adoptaron distintas posturas. Mientras que los abogados de Luque y Cosachov solicitarán la absolución, el resto de los acusados busca deslindar responsabilidades en ellos.

Publicidad

Por su parte, el abogado Rodolfo Bacqué, defensor del enfermero Ricardo Almirón, argumentó que si existe responsabilidad penal, esta recae sobre Luque y Cosachov, y no sobre los enfermeros ni el personal administrativo que participó en la internación.

El juicio continuará en los próximos meses y podría definir el futuro de los acusados en un caso que mantiene en vilo a Argentina y al mundo del fútbol. Mientras tanto, la familia de Maradona y millones de seguidores esperan que se haga justicia por la muerte del ídolo argentino.