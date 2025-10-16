En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Atacan a tiros a reconocido futbolista: le dispararon cuando llegaba a entrenar

Atacan a tiros a reconocido futbolista: le dispararon cuando llegaba a entrenar

El club denunció que "varios" de sus jugadores "han recibido amenazas relacionadas". Rechazaron todo acto que busque intimidar a los futbolistas.

futbolista ecuatoriano Bryan 'Cuco' Angulo
Intentan asesinar a futbolista Bryan 'Cuco' Angulo
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El futbolista ecuatoriano Bryan 'Cuco' Angulo resultó herido este jueves tras ser atacado a tiros, en un nuevo episodio de violencia contra jugadores en el país, informó la policía.

En septiembre tres jugadores de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Angulo, que jugó también en Bolivia y México, recibió un disparo en un pie cuando ingresaba al entrenamiento de su club Liga de Portoviejo. Dos atacantes fueron detenidos.

El delantero está "en condición estable", señaló el coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de la provincia de Manabí (oeste), donde ocurrió el ataque.

Angulo, de 29 años, jugó en el boliviano The Strongest y el mexicano Cruz Azul. En Ecuador vistió las camisetas de Emelec y Mushuc Runa.

pistola.png
Suministrada

Liga de Portoviejo denunció que "varios" de sus jugadores "han recibido amenazas relacionadas" con el partido contra Búhos ULRV previsto para el viernes.

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición", anotó el club en un comunicado.

Publicidad

Un informe de Naciones Unidas, que incluyó a Ecuador, alertó sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otros deportes, que son usados para lavar dinero y mover ganancias.

Anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo, según el reporte.

De acuerdo a expertos, las mafias en Ecuador apuntan a equipos de segunda división que son presas fáciles por sus bajos salarios.

Publicidad

Naranjo recordó que una vivienda de Angulo fue allanada el año pasado en un operativo policial.

En enero de 2024 la policía ingresó a una casa del futbolista en Guayaquil (suroeste), detuvo a una mujer que allí vivía y halló un sistema de vigilancia supuestamente usado por bandas criminales.

"No descartamos que este atentado obedezca a esta relación", dijo Naranjo.

Ecuador vive una escalada de la violencia narco. El primer semestre de este año los homicidios aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

