Un futbolista se rompe el cuello tras chocar contra valla publicitaria

Las imágenes de televisión muestran a Samuel Asamoah intentando cubrir el balón con su cuerpo para dejarlo salir por la línea lateral, cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llega a toda velocidad y le empuja con el hombro contra un panel publicitario situado a poca distancia.

Samuel Asamoah
Samuel Asamoah
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

El futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah, se rompió el cuello durante un partido del campeonato chino de segunda división al golpearse la cabeza contra un panel publicitario, anunció su club, que teme que quede discapacitado de por vida.

Las imágenes de televisión muestran a Samuel Asamoah intentando cubrir el balón con su cuerpo para dejarlo salir por la línea lateral, cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llega a toda velocidad y le empuja con el hombro contra un panel publicitario situado a poca distancia.

Como consecuencia del choque, ocurrido el pasado domingo, y tras los exámenes médicos a los que se sometió al jugador africano, éste sufre "una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral", acompañado de "una compresión nerviosa", indicó el club chino en un comunicado al día siguiente del partido.

"Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada", precisó la entidad.

El futbolista fue operado el miércoles "con éxito" en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado. "Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable", añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición. El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla.

