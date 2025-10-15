Condenan a responsables del asesinato de reconocido futbolista a la salida de discoteca

La ciudad de Río Cuarto, en Córdoba (Argentina), vive una fuerte conmoción tras conocerse el fallo judicial por el asesinato del futbolista Jesús Buffarini, de 23 años, ocurrido el 21 de abril de 2024 a la salida de una discoteca. La Cámara Primera del Crimen decidió condenar a los acusados con penas menores y dejarlos en libertad, lo que generó indignación entre los familiares y allegados de la víctima.

El tribunal condenó a Federico Mellano a seis meses de prisión por lesiones leves y a Federico Cabrillana a dos años de ejecución condicional por homicidio preterintencional. Ambos habían llegado al juicio detenidos y acusados de homicidio simple en coautoría, un delito con una pena máxima de 25 años de cárcel. Sin embargo, la tipificación cambió durante el proceso judicial, hecho que tomó por sorpresa a la familia de Buffarini.

El giro en la causa se dio cuando el fiscal de Cámara, Julio Rivero, pidió la absolución de Mellano y una condena en suspenso para Cabrillana. “Me volvieron a matar”, expresó con profundo dolor Mario Buffarini, padre del futbolista, al canal TN. “Fue una burla este juicio. Se nos rieron en la cara. Tiene más poder la mentira que la verdad”, agregó.

Jesús Buffarini Foto: redes sociales

Según la versión de los agresores, Jesús habría muerto tras desnucarse accidentalmente durante la pelea, cuando Cabrillana cayó sobre él. Sin embargo, el padre de la víctima rechazó esa explicación y sostuvo que su hijo fue golpeado brutalmente: “El que lo mata es Cabrillana. Le pegó en la cabeza y ahí Jesús quedó muerto. Dijeron que fue un accidente, pero no lo fue”.



La abogada de la familia, Victoria Albert, también cuestionó la actuación del fiscal y confirmó que se enteró del cambio de acusación durante la audiencia. “Me enteré cuando inició el juicio. Tuve que modificar sobre la marcha mi alegato final”, explicó. La letrada adelantó que presentará un recurso ante la Cámara de Casación en noviembre, cuando se conozcan los fundamentos del fallo.

“El Ministerio Público está para acusar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Es lamentable lo que pasó”, insistió el padre del joven, comparando el caso con otros hechos impunes en la provincia.

Jesús Buffarini, de 23 años, era padre de una niña de cuatro años. Su familia asegura que no descansará hasta obtener justicia. “Mi nieta piensa que su papá está durmiendo y que va a volver. Nosotros seguimos llevándole flores, mientras ellos seguro festejaron en libertad”, lamentó Mario Buffarini.