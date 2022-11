Atlético Fútbol Club, nuevo equipo del fútbol colombiano

La decisión a favor del club caleño se tomó en la Asamblea que se cumple en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

El tema del Dépor pasaba por lo jurídico, el club no podía jugar pues no había recibido el reconocimiento deportivo de Coldeportes, ya que el que usó en las últimas temporadas era del Real Sincelejo, y que hoy pertenece al Tolima Real, club que no puede jugar por decisión de la Dimayor.

Según el parágrafo 1 del artículo 11 de la ley 1145, "(Coldeportes) sólo podrá mantener vigentes un número igual de reconocimientos deportivos al número de clubes profesionales afiliados a la federación respectiva". Lo anterior quiere decir que para darle reconocimiento deportivo al Dépor había que quitárselo a alguien más; así fue, Coldeportes le suspendió el reconocimiento a Real Sincelejo (Tolima Real) y a partir de ese cupo libre, el Atlético Fútbol Club recibió la autorización para jugar a pesar de tener reconocimiento deportivo como club aficionado. El de club profesional está en trámite, pero este viernes la Asamblea de Dimayor decidió aceptarlo.

En cuanto a los partidos que tenía aplazados el Dépor, ahora Atlético Fútbol Club, el equipo caleño se pondrá al día en todas las competiciones de la siguiente forma:

Torneo:

Fecha 1: América vs. Atlético FC, 20 de abril

Fecha 2: Orsomarso vs. Atlético FC, 27 de abril

Fecha 3: Atlético FC vs. Leones, 11 de mayo

Fecha 5: Atlético FC vs. Pereira, 13 de marzo o 18 de mayo.

Copa:

Fecha 1: Cortuluá vs. Atlético FC, 23 de marzo

Fecha 2: Atlético FC vs. América, 30 de marzo

Fecha 3: Orsomarso vs. Atlético FC, 6 de abril.