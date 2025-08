Bayern Múnich vs. Lyon: así puede ver EN VIVO el debut de Luis Díaz

La pretemporada en Europa sigue dejando encuentros llamativos, y este sábado 2 de agosto el Bayern Múnich se medirá ante el Olympique Lyon en un amistoso que ha generado especial expectativa. El duelo se jugará en el Allianz Arena, a partir de las 8:30 a. m., hora de Colombia, y podrá verse en vivo por Bayern TV Plus, el canal oficial del club bávaro.

Pero más allá del fogueo, todos los ojos estarán puestos en un solo protagonista: Luis Díaz. El colombiano, recientemente fichado por el campeón de la Bundesliga, podría tener su primer partido con la camiseta del Bayern, luego de completar varios entrenamientos bajo la dirección de Vincent Kompany.

📍 Allianz Arena pic.twitter.com/V1V18iQYNt — FC Bayern München (@FCBayern) August 2, 2025

Expectativa por el debut de Luis Díaz en Alemania

El exjugador del Liverpool y Junior de Barranquilla fue claro desde su llegada a Múnich: “Puedo jugar de delantero o de extremo. El entrenador me prefiere por la izquierda, pero jugaré donde me necesiten”, aseguró en su presentación. Además, se mostró agradecido por esta nueva etapa: “Quiero disfrutar de cada momento que me da la vida. Estar en un club tan grande es especial”.

La hinchada alemana también espera ver en acción a ‘Lucho’, quien se perfila como una de las fichas clave en la nueva era que comienza Kompany al frente del equipo. El Bayern viene de una amarga participación en el Mundial de Clubes, donde fue eliminado por el PSG en cuartos de final. Este encuentro ante Lyon representa, entonces, un nuevo punto de partida para los bávaros.



Luis Díaz y el reto de un Lyon en buena forma

Mientras tanto, el Olympique Lyon ya ha jugado varios partidos de pretemporada, y en su más reciente presentación goleó 4-0 al Mallorca en Austria. El equipo francés llega con ritmo y con ganas de seguir afinando detalles antes del inicio de la Ligue 1, por lo que será una prueba exigente para el Bayern y para el propio Luis Díaz.

Aunque se trata de un amistoso, el choque entre dos históricos del fútbol europeo tiene todos los ingredientes para ser un gran espectáculo. Y si además se da el debut oficial del colombiano, será un día para marcar en el calendario de sus seguidores.