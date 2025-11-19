Bombos Mundial 2026: así quedó la Selección Colombia y posibles rivales

Con varias selecciones clasificadas y los amistosos FIFA ya terminados, quedaron definidos los bombos del Mundial 2026. En poco tiempo, específicamente el 5 de diciembre, las 48 selecciones conocerán su futuro de cara al torneo, tanto las que disputarán la fase de grupos como las que deben vencer en el playoff.

Sorteo del Mundial 2026 // Foto: AFP

Bombos Mundial 2026: así quedaron distribuidas las selecciones clasificadas

Bombo 1 (Cabezas de serie)



Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

Bombo 2



Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3



Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4



Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontiental 1

Repechaje Intercontiental 2

¿Cuáles podrían ser los rivales de Colombia?

En realidad, saber esto es casi imposible debido a que cualquiera de los mencionados en los bombos puede terminar emparejado con el cuadro Tricolor, pero algunos pronósticos han apuntado a dos posibles grupos en los cuales podría terminar el equipo de Néstor Lorenzo:



España, Colombia, Noruega y Ghana. Estados Unidos, Colombia, Escocia y Jordania.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

El camino hacia el Mundial 2026 vivirá uno de sus momentos más esperados el próximo 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo oficial de la Copa del Mundo en el prestigioso Kennedy Center, en Washington, Estados Unidos. Allí, las 48 selecciones clasificadas conocerán finalmente los grupos y rivales que enfrentarán en esta edición histórica, la primera con un formato ampliado.

La FIFA confirmó que el evento reunirá a delegaciones de todos los países participantes, directivos, leyendas del fútbol y medios internacionales, consolidándose como uno de los actos más importantes previo al inicio del torneo.



“Estamos muy emocionados de celebrar el sorteo más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el centro cultural y de entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington D. C.”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar oficialmente la sede.