En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bombos Mundial 2026: así quedó la Selección Colombia y posibles rivales

Bombos Mundial 2026: así quedó la Selección Colombia y posibles rivales

Listos los bombos para el sorteo del Mundial que se llevará a cabo en los primeros días de diciembre en EE.UU.; estos podrías ser los rivales de la Tricolor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad