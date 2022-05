Caso Sebastián Villa: niegan petición de eximición de cárcel por posible violación

Este miércoles se presentaron novedades en el proceso judicial del colombiano Sebastián Villa por el reciente caso que se conoció de posible violación e intento de homicidio, hecho que habría sucedido en el 2021 en Buenos Aires, Argentina.

El periodista Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que los abogados de Villa habían pedido la eximición de cárcel, pero la solicitud fue denegada.

“Es decir, si lo decide el juez, puede ordenar la detención del jugador colombiano (…) Me parece que eso, por ahora, no debería ocurrir porque el juez explicó que no es momento en el expediente para resolver si se le da o no la eximición de prisión ya que ni siquiera se le citó a declaración indagatoria”, detalló Buscalia.

Asimismo, el periodista señaló que, fuentes cercanas, le indican que la citación a Villa podría ser la próxima semana y, por el momento, se están presentando los testigos del caso.

Vale recordar que Villa también fue denunciado en por una presunta agresión física en el 2020 contra su expareja Daniela Cortés.

Boca Juniors en la Copa Libertadores

Sebastián Villa no estuvo en la convocatoria del último partido contra Corinthians que terminó 1-1. Boca Juniors jugará la última fecha del Grupo E contra el Deportivo Cali el jueves 26 de mayo.

