Egan Bernal dice que votará por Federico Gutiérrez: "No soy de extrema derecha ni extrema izquierda"

Egan Bernal se pronunció a través de su cuenta de Twitter, para expresar que su deseo es que el próximo presidente de Colombia sea 'Fico' Gutiérrez, razón por la que su voto será para este candidato.

El ciclista expresó que para él, y teniendo en cuenta el momento que vive Colombia, lo más "sensato" es que el candidato Federico Gutiérrez sea el próximo presidente.

No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir.



Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

A su vez, expresó que su decisión no corresponde a un "fanatismo" y que mucho menos pertenece a una extrema derecha o izquierda.

Además, señaló que está de acuerdo con la necesidad de cambió que tiene el país, pero considera que este debe hacerse con sensatez.

Y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez.



Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos.



Egan está con Fico. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

El deportista, que ha sido un ejemplo internacional por como ha logrado sobreponerse y recuperarse de su accidente, ya había declarado anteriormente sus opiniones sobre el presidente que necesitaba el país, además de las propuestas que habían hecho algunos candidatos.

En aquella oportunidad, el ciclista escribió que este Gobierno ya no había podido solucionar los problemas que enfrenta la nación, como ponerle fin al conflicto armado y así brindarle al país la "tranquilidad" que necesita: “este ya no fue”.

Anteriormente, también se refirió a que no creía que regalar dinero fuera la solución, además de ser insostenible.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

