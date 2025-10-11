Colombia, en la semifinal del Mundial Sub-20: fecha y hora del próximo partido

Néiser Villarreal fue el gran protagonista del partido de cuartos de final del Mundial Sub-20, al marcar los tres goles con los que la Tricolor venció 3-2 a España este sábado en la ciudad chilena de Talca, asegurando una histórica clasificación a las semifinales del torneo.

Desde el inicio, el compromiso fue de alta intensidad. España, fiel a su estilo de posesión y toque, buscó imponer condiciones, mientras que Colombia apostó por la velocidad y contundencia de su ataque. El premio para los dirigidos por César Torres llegó al minuto 38, cuando Villarreal aprovechó un rebote dentro del área y con un potente remate venció al arquero español, desatando la euforia entre los hinchas cafeteros.

Sin embargo, el segundo tiempo trajo emociones fuertes. En solo tres minutos, los europeos lograron darle la vuelta al marcador gracias a los goles de Rayane Belaid (56’) y Jan Virgili (59’), quienes aprovecharon un breve desconcierto defensivo del equipo colombiano. Parecía que España tomaba el control del partido, pero la reacción de Colombia no se hizo esperar.

Al minuto 64, Villarreal volvió a aparecer, esta vez con una jugada individual que demostró toda su categoría: desbordó por la banda izquierda, dejó atrás a dos defensores y definió cruzado para el 2-2. Y cuando el reloj marcaba el minuto 89, en medio del asedio español, el atacante de 20 años volvió a brillar con un remate preciso que selló la victoria 3-2 y el paso a las semifinales.



Néiser Villarreal Foto: AFP

El jugador de Millonarios, seguido por varios clubes europeos y próximo a incorporarse al Cruzeiro de Belo Horizonte, se convirtió en el héroe de la jornada y en una de las grandes figuras del Mundial Sub-20. Con su tripleta, alcanzó la cima de la tabla de goleadores y confirmó por qué es una de las promesas más destacadas del fútbol colombiano.



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Con esta victoria, la Tricolor jugará las semifinales el miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Su rival saldrá del duelo entre México y Argentina, que se disputará este sábado a las 6:00 de la tarde.

Sin embargo, no todo fue celebración completa: Villarreal se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible para el conjunto colombiano, que buscará seguir haciendo historia en el certamen juvenil.