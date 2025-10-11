Colombia vs. España hoy EN VIVO: cuartos de final Mundial Sub-20 en Chile

La capital de Chile se convierte HOY sábado, 11 de octubre de 2025, en el epicentro del fútbol con el encuentro de cuartos de final del Mundial Sub 20 entre Colombia y España.

El partido, que arranca a las 3 de la tarde, hora Colombia, en el Estadio Fiscal de Talca, es crucial, pues definirá un boleto directo a las semifinales de la competencia. La Selección Colombia afronta el desafío con un importante invicto en el torneo, luego de liderar su grupo y dejar en el camino a Sudáfrica en octavos.

Por su parte, el conjunto español, que no cumplió con las expectativas iniciales en la fase de grupos y espera mantener el alza en su rendimiento.



¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Colombia HOY vs. España?

Este duelo amistoso entre Colombia y España se encuentra programado para las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Este será gratis y online, a través de YouTube, gracias al equipo de Blog Deportivo que tendrá todas las emociones de este choque internacional; asimismo, la señal de radio 89.9 FM tendrá el minuto a minutos con todo un equipo de expertos EN VIVO.

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

El equipo colombiano, dirigido por César Torres, llega a esta instancia con el respaldo de dos victorias y dos empates. La clasificación a cuartos, que se materializó tras vencer a Sudáfrica, fue vital para recuperar figuras clave.



Pese al sólido camino de Colombia, España parte como la favorita en los pronósticos para llevarse la victoria y avanzar a la siguiente ronda.