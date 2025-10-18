Colombia vs. Francia, EN VIVO: online y gratis el tercer puesto del Mundial Sub-20

Tras la dolorosa eliminación vs. Argentina, la Selección Colombia sub 20 busca despedirse del Mundial con 'broche de oro' quedándose con la medalla de bronce de la competencia. Pero tendrá que vencer a una Francia que busca revancha por la sorprendente derrota que tuvo contra Marruecos.

Este será el último partido del combinado 'tricolor' en esta edición del Mundial Sub-20, que dejó un sinsabor por haber quedado tan cerca de disputar su primera final, pero, una vez más, Argentina fue superior y no sufrió para despedir al equipo en una competencia oficial.

Colombia, eliminado del Mundial Sub-20 //| Foto: AFP

Vea aquí a Colombia HOY vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, usted podrá disfrutar de este partido EN VIVO, online y gratis entre Colombia HOY sábado, 18 de octubre, enfrentando a Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20. Solo necesitará que su celular tenga acceso a internet y YouTube para disfrutar de este encuentro totalmente gratuito, acompañado de todo un equipo de expertos y analistas.

Este duelo se encuentra programado para las 2:00 de la tarde, pero podrá verlo gratis dando 'click' en el siguiente enlace:



Así podrá ver el partido de Colombia en Caracol

Por otro lado, existen dos alternativas para que disfrute de este encuentro del Mundial Sub-20. La primera acompañado del equipo de Gol Caracol a través de la señal de Caracol Televisión, también totalmente gratis dependiendo su operador o a través de la TDT.

Asimismo, Ditu, la plataforma de streaming de Caracol, tendrá EN VIVO este encuentro y solo necesita de acceso a internet en su celular.

Colombia vs. Francia en el Mundial Sub-20 // Foto: AFP

Publicidad

Posibles alineaciones de Colombia vs. Francia