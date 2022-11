Colombiano le regaló una mochila wayuu a Cristiano Ronaldo: así reaccionó el portugués

Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos, recibió un muy particular regalo de un hincha colombiano que viajó desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hasta el aeropuerto de Vitoria, en España, para conocerlo en persona.

La historia la protagoniza un joven llamado Sebastián Díaz, quien, detalló en sus redes sociales, se propuso conocer al astro portugués antes de que este se retirara del fútbol profesional. Sueño que terminó cumpliendo.

Publicidad

“No saben cuántas veces soñé con este momento. Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es Cristiano Ronaldo para mí, el tipo que tiene gran parte de responsabilidad de que me encante este deporte”, sostuvo en una publicación.

De acuerdo con el relato de Díaz, él viajó hasta España para poder ver a Ronaldo jugar, pues el ‘7’ del Manchester United tenía una cita este jueves, 3 de noviembre, contra la Real Sociedad por la Uefa Europa League.

Según el video que publicó en TikTok, varios jugadores empezaron a salir del mencionado aeropuerto, pero ninguno se detenía, por lo que las esperanzas de poder conocer a su ídolo cada vez disminuían.

En una parte de la grabación se ve cómo el luso iba ya llegando al bus, cuando se percató del joven colombiano que lo esperaba a un lado del camino.

Publicidad

“Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil”, agregó.

Después de eso, Ronaldo cruzó su brazo y lo tomó por el hombro; Díaz no dudó y se tomó una ‘selfie’ con su ídolo. Sin embargo, no solo eso consiguió, sino que logró regalarle una mochila wayuu, que alistó desde Colombia únicamente para regalársela a CR7.

Publicidad

“Cuando se la di, la recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató. Después entré en shock; las piernas no paraban de temblar. Mi vida se siente rara después de esa foto. Se los juro. Cumplí mi sueño”, sentenció el joven.

Aperitivo: le regalé una mochila Wayuu y se la llevó pic.twitter.com/QzakLORZrw — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

Le puede interesar: Entretiempo