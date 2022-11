Cómo voy a poner a un jugador que está siempre lesionado: Gerardo Pelusso

El extécnico del cuadro ‘cardenal’ comentó que se encuentra tranquilo, disfrutando de este tiempo para descansar y compartir con su familia. Pelusso agregó que no se fue del país por amenazas sino por otras circunstancias al interior del club que simplemente no toleró.

Publicidad

“Yo le decía a un par de colegas, antes nos echaban los dirigentes, ahora nos puede echar un jugador, la barra, el periodismo, las redes sociales, es decir que cada vez está más solo el entrenador” afirmó el uruguayo.

En cuanto a lo ocurrido en un hotel a dónde entraron unos hinchas que lo increparon, el entrenador precisó: “a mi me han gritado en estadios llenos, pero lo malo aquí es toda la maniobra y el por qué se dio todo eso; yo no puedo seguir con un grupo de gente alrededor mío que actúe de tan mala fe, con una jugada preparada y tan sucia como la hicieron, eso es lo que no puedo soportar”.

Publicidad

Respecto a su relación y el problema con el ídolo ‘cardenal’, Ómar Pérez, dijo que aunque a él no le gusta hablar de cosas internas del club, a este tipo de actos hay que ponerle atención.

Publicidad

“Fue un acto de mala fe de Pérez, que actuó rompiendo los sagrados códigos de vestuario. Yo no voy a salir a hablar de los problemas de Pérez porque si tengo un problema con un jugador o dirigente me tengo que sentar a conversar para encontrarle una solución; pero no voy actuar de la forma como lo hizo este muchacho con una farsa, con una renuncia programada, planificada (…) Cómo iba yo a seguir en un club donde pasan estas cosas” agregó Pelusso.

Además, el exentrenador ‘cardenal’ comentó que los jugadores tienen que entender que primero es la institución. “Cuando el primero, el único, el fenómeno, el crack y el que tiene que jugar siempre soy yo, aunque esté 7 meses como lesionado, ese es otro problema, búscate un técnico que haga eso”, aseveró.

Publicidad

Por último, agregó que esta fue la despedida más difícil y triste de todas, “parecía un velorio”. “Este era un grupo de gladiadores fantásticos, y si los conoces de cerca te darás cuenta por qué salieron campeones, un grupo de jugadores que no lo voy a olvidar nunca en la vida” concluyó.