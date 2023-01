Con Cristiano Ronaldo como espectador, el Al-Nassr obtuvo importante victoria en la liga árabe

Con el astro portugués Cristiano Ronaldo en las gradas y un doblete del brasileño Talisca, el Al-Nassr consiguió consolidar este viernes su condición de líder de la Liga saudí con un triunfo por 2-0 frente al Al Tai en el estadio Mrsool Park.

El partido, el primero con CR7 en la plantilla de Al Nassr, aunque no pudo debutar por una sanción de dos jornadas desde que estaba en el Manchester United, comenzó con unos 15 minutos de retraso debido a las fuertes lluvias, razón por la que el encuentro fue aplazado el jueves durante 24 horas.

Pese a la lluvia, que no cesó desde el jueves, los aficionados llenaron la mitad de las gradas, en su mayoría con camisetas de Cristiano Ronaldo, y todos con los ojos clavados en la zona de primera clase de las gradas en un intento de ver al astro portugués, quien apareció y les saludó.

Si bien los primeros diez minutos del partido fueron controlados por los delanteros del Al Nassr, en el resto ambos equipos intercambiaron los ataques con numerosas oportunidades perdidas en un césped castigado por la lluvia.

El primer gol del brasileño Anderson Talisca, en el minuto 42, incendió las gradas y llevó a CR7 a ponerse de pie para aplaudir.

Al Nassr, líder con 26 puntos, consolidó esa posición con otros tres puntos tras el segundo golazo de Talisca en el minuto 47.

Durante todo el encuentro los aficionados, animados por los dos goles y la presencia de Cristiano Ronaldo, incluidas familias enteras, con sus mujeres y niños, correaban frases como "Ronaldo.. te queremos" o "Oh, mundial", tal como llaman en Arabia Saudí tanto a Al Nassr como a CR7.

El partido estaba programado para el jueves pero, tres horas antes de su inicio, fue aplazado a este viernes debido a las fuertes lluvias en Riad y las condiciones meteorológicas que afectan al suministro de electricidad del Mrsool Park.

El encuentro entre Al Nassr y Al Tai generó gran expectación al tratarse del primer partido del equipo saudí con el portugués en plantilla, a pesar de que CR7 no podía pisar el césped porque arrastraba una sanción de dos jornadas impuesta por la Premier League durante su estancia con el Manchester United por tirarle el móvil a un aficionado del Everton.

