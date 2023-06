Con la fe intacta: fan del Manchester City se tatuó la copa de la Champions antes de la final

En un gesto de fe y devoción inquebrantable, un fanático del Manchester City decidió marcar su cuerpo con el tatuaje de la codiciada copa de la Champions League antes de la gran final contra el Inter de Milán. Este acto, de inmediato, captó la atención de los fanáticos y se volvió viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y especulaciones sobre el resultado del partido que se disputará el próximo sábado 10 de junio.

El tatuaje, difundido por el usuario de Twitter @ak179_, mostró en detalle la forma elegante y emblemática de la copa de la Champions League. Además, el fanático demostró su pasión incansable por su equipo y su confianza en que el Manchester City alcanzará la gloria en la final.

Tras la viralización de la imagen, usuarios en redes elogiaron la valentía de este seguidor, quien decidió plasmar permanentemente el símbolo máximo del fútbol europeo en su piel. Además, afirmaron que esta acción simboliza la fe inquebrantable y la confianza en el triunfo de su amado equipo.

A medida que el Manchester City se prepara para la gran final contra el Inter de Milán, la imagen del tatuaje se volvió viral en redes sociales, generando un sinfín de comentarios y especulaciones, ya que, algunos admiradores lo ven como una muestra de confianza que podría infundir coraje y determinación en los jugadores, mientras que otros lo consideran un acto de excesiva audacia.

Al final, los usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos por el increíble tatuaje y aseguraron que representa la pasión llevada a la piel y la conexión profunda entre los fanáticos y sus equipos.

Guardiola emocionado por llegar a la final con el Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que la Liga de Campeones, competición que ha ganado una vez como jugador y dos como entrenador, le ha dado mucho más "de lo que hubiera imaginado".

El técnico español tiene la oportunidad de ganar su cuarta Champions este sábado, cuando se enfrente al Inter de Milán en la final de Estambul.

"He llegado a diez semifinales de la Champions League, he jugado tres finales, ganado dos... Y ahora voy a por mí cuarta final. La competición me ha dado mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Si mi vida terminara ahora mismo, habría ganado una como jugador en mi club, además de dos como entrenador, también en mi club", dijo Guardiola en una entrevista para la UEFA.

Pep Guardiola con el Manchester City Foto: AFP

