"Con su talento enamorará la hinchada del Sao Paulo": Santiago Tréllez sobre James Rodríguez

Este martes, 1 de agosto, se llevó a cabo la presentación oficial de James Rodríguez con la camiseta de Sao Paulo. El colombiano llegó a territorio paulista como "fichaje estrella" para el fútbol sudamericano, además de la enorme responsabilidad que existe el vestir la camiseta 'Tricolor', según Santiago Tréllez.

"Las obligaciones en Sao Paulo son totales, pero confío en el trabajo que va a ser. Tener esa camiseta, es tener una de las más importantes de Brasil. La camisa acá sigue pesando y sigue siendo la más importante del país (...) Lo que los conocemos confiamos en su fútbol y sabemos que le irá bien. Desde la llegada lo recibieron muy bien y con cariño por lo que creo que eso lo va a motivar", manifestó Tréllez en diálogo con Blo Deportivo.

Asimismo, el exjugador de Atlético Nacional y Sao Paulo aseguró que p ara James Rodríguez será una tarea "muy fácil" conquistar la afición paulista, pues el "talento" que tiene el cucuteño hará un juego especial y que llevará al club a grandes cosas, además que en la ciudad ya están motivados por contar el jugador.

"Nosotros veníamos hablando bastante, Sao Paulo lo quería antes de ir a Grecia. El presidente quería hablar y me comuniqué con él, pero en su momento tomó la decisión de llegar a Olympiakos, pero era un deseo viejo", reveló Tréllez.

Por ahora, Sao Paulo y Santiago Tréllez están en la tarea de buscarle un hogar óptimo al futbolista y a su familia, además que el cucuteño "está ansioso de jugar en el Morumbi". Junto al colombiano se une Lucas Moura, que, para él, ayudará al equipo en la búsqueda de la Copa Sudamericana.

El colombiano, de 32 años, indicó que Brasil será un reto gigantes al ser una liga muy competitiva en comparación con otra del continente. Además, la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana o Copa Libertadores le dan una motivación extra a James Rodríguez.

"Ya he visto dos partidos, el equipo es muy bueno, tiene mucha técnica. Todo el mundo sabe que el fútbol brasileño tiene mucha técnica, es bueno para mí. Estoy contento, he venido a un fútbol muy competitivo, me gusta competir. Es bueno para mí", añadió.