James Rodríguez en su presentación en Sao Paulo: "Quiero ayudar dentro y fuera del campo"

Este martes, 1 de agosto, se llevó a cabo la presentación oficial de James Rodríguez con la camiseta de Sao Paulo. Desde la sede del club paulista el cucuteño habló de su futuro y le mandó un mensaje de tranquilidad a la afición 'Tricolor', pues dijo que se siente bien físicamente y nunca negará una gota de sur en su paso por Brasil.

"Fueron muchos factores. Este es un club muy grande y tengo un gusto de ganar título. Estoy feliz y hablé con 'Rafa' cuatro días seguidos y fue un factor importante para venir acá (...) Estoy bien físicamente, es verdad que me falta ritmo de juego y por eso voy día a día, con todo el mundo hacer todo para llegar bien para cuando pueda jugar y no falta mucho, porque me siento bien físicamente", manifestó James Rodríguez en su presentación.

James Rodríguez Foto: AFP

Asimismo, el 10 de la Selección Colombia aseguró que es consciente de su realidad deportiva, por lo que tiene ganarse un puesto en el 11 titular; por eso, James Rodríguez dijo que está entrenando cada día para estar a punto, pues lo que alcanzó a vivir a comienzo de año con Olympiakos le demostró que aún tiene "excelentes capacidades deportivas".

El colombiano, de 32 años, indicó que Brasil será un reto gigantes al ser una liga muy competitiva en comparación con otra del continente. Además, la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana o Copa Libertadores le dan una motivación extra a James Rodríguez.

James Rodríguez con Sao Paulo // Foto: AFP

"Ya he visto dos partidos, el equipo es muy bueno, tiene mucha técnica. Todo el mundo sabe que el fútbol brasileño tiene mucha técnica, es bueno para mí. Estoy contento, he venido a un fútbol muy competitivo, me gusta competir. Es bueno para mí", añadió.

Por ahora, el debut de James Rodríguez con Sao Paulo es incierto, pero se espera que salga al campo con la camiseta 'Tricolor' el próximo domingo ante Atlético Mineiro.



Reviva la presentación oficial de James Rodríguez con Sao Paulo

