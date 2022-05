Continuidad de la fecha 19 de la liga colombiana, en 'jaque' por el "paro armado"

El "paro armado" que adelanta el Clan del Golfo en diferentes departamentos del país tiene en 'jaque' la continuidad de la fecha 19 de la Liga Betplay , debido a que en distintas ciudades no habría garantías de seguridad.

Uno de los casos es el de Montería, a donde el Independiente Medellín no llegaría para jugar su partido ante Jaguares, según su presidente, Daniel Ossa, debido a la falta de garantías para el plantel 'poderoso'.

"No nos sentimos con tranquilidad de desplazar nuestro grupo humano a una ciudad donde hay posibilidades de agresión y el comercio está cerrado, no se pueden desconocer ese tipo de acciones", indicó el dirigente del rojo de Antioquia.

"Tengo que primar el ser humano sobre tres puntos. Esto no puede estar por encima del ser humano, no puedo obligarlos a que viajen, y en eso los vamos a apoyar", añadió Ossa, recalcando que si la decisión de no jugar tiene implicaciones más adelante, las asumirán.

A esa petición del Medellín de aplazar la fecha se sumó Acolfutpro, entidad que, a través de su presidente, indicó que la preocupación no es únicamente de parte del DIM y que, sobre el mediodía de este viernes, diferentes jugadores expusieron casos similares.

"Los jugadores al mediodía se comunicaron con nosotros y nos contaron lo que está sucediendo. Los jugadores de Jaguares para entrenar ayer fueron escoltados, porque su sede es a las afueras de Montería, donde quedan el Estadio y el aeropuerto. Es claro que la situación es anormal y no hay plena garantía para el tema", contó Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro.

De acuerdo con Puche, además de Montería, la situación de seguridad también se podría complicar en Barrancabermeja: "hay condiciones muy complicadas para realizar la actividad con normalidad, en Montería no hay condiciones para los desplazamientos de manera tranquila. Donde no hay condiciones, no se puede desarrollar" la fecha, dijo.

"En las ciudades donde hay garantías no creo que la Dimayor aplace, porque la televisión es la que manda, pero el tema de fondo es si eso es bueno para el fair play", cuestionó el dirigente de Acolfutpro.

Por su parte, el presidente de la Dimayor, afirmó que no cree que sean los directivos de los equipos quienes deban tomar las decisiones "con respecto a la garantía y el orden público" que les pueden o no brindar en las diferentes ciudades.

