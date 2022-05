¿Demandar por demandar? Hay que coger seriedad: presidente de Santa Fe sobre reclamo de Jaguares

Después del reclamo de puntos que hizo ante la Dimayor el club Jaguares por la actuación de Agustín Julio como técnico de Independiente Santa Fe, en la derrota sufrida por la fecha 18 de la Liga BetPlay, el presidente del cuadro capitalino, Eduardo Méndez, habló en el programa Blog Deportivo sobre dicha demanda.

Méndez empezó siendo enfático con el suspenso que se maneja por estos días sobre la posible decisión que pueda tomar el ente regulador del fútbol profesional en el país, por lo que señaló que “el nerviosismo está más por el lado de la prensa que por los hinchas de Santa Fe, están mas preocupados ustedes porque decidan una demanda que, para mí, no tiene lógica", apuntó.

“Creo que Gregori reúne los requisitos, tiene la licencia, por eso se presentó y se inscribió. Si hay otros argumentos, me imagino que Tabárez no debió nunca haber dirigido a Uruguay porque no podía estar permanente en la línea”, resaltó el presidente.

También aseguró sentirse consternado por las declaraciones del presidente de Jaguares. “Que venga a decir que el reglamento, que el fútbol profesional se va a ver afectado y que es la imagen, ya estoy cansado de que cada presidente, cada vez que le conviene algo, salga a hablar de que se va a perjudicar el fútbol”, añadió.

Sobre el fallo que se espera por parte de la Dimayor, Méndez comentó que pidió el aplazamiento porque va a sustentar sus argumentos personalmente y mañana jueves 5 de mayo tiene “unos procedimientos médicos”, por lo que está a la espera que le fijen fecha.

Por otro lado, cuestionó el actuar del presidente de Jaguares y afirmó que “no tuvo la amabilidad de llamar. (…) Nunca me he quejado del arbitraje, nunca he presentado una queja porque siempre he considerado que los árbitros han actuado de buena fe y, que si se equivocan, es como cualquiera”.

“Si se va a presentar una demanda que se sustente con unos recursos para no presentar demandas a la carrera en pos de perjudicar el desarrollo de un campeonato. (…) ¿Demandar por demandar? Hay que tener y coger seriedad en el fútbol, esto le hace más daño”, sentenció Méndez.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: