¿Por qué Marcelo Bielsa siempre mira al piso en ruedas de prensa?

Las ruedas de prensa de Marcelo Bielsa se han caracterizado porque el reconocido director técnico argentino mantiene la cabeza agachada en el momento en el que le preguntan o se dispone a responder. Así también se le ha visto antes y después de los partidos de Uruguay en la Copa América, evitando el contacto visual con los periodistas.

Por eso, Catalina Botero, quien es la psicóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá, analizó en Blog Deportivo el comportamiento del seleccionador de 68 años. Señaló que, posiblemente, el argentino esté pasando por una situación de alto estrés y por eso evite el contacto visual, pues hay bastante presión por lo que significa competir en la Copa América y más con Uruguay, uno de los equipos que más títulos tiene en la competencia, con 15, al igual de la albiceleste.

"Además, tienen la preocupación de cómo voy a dirigirme precisamente a los medios, porque estas entrevistas después y antes de los partidos son espacios muy muy importantes para decir cómo están dándole manejo a su equipo y al proceso. Posiblemente tiene una carga de estrés, ansiedad y otras emociones que son perfectamente normales", añadió.

La psicóloga también comentó que se debe entender que no todas las personas saben expresar sus emociones y por eso se pueden presentar diferentes tipos de comportamientos.

"Sí a mi nunca me han enseñado que esto es normal sentirlo, que es posible que no me sienta tan cómoda en estos espacios, puede que estas emociones me ganen y yo sienta que es más fácil, digamos, evitar la mirada de las personas que siento que me pueden estar evaluando", dijo en Blu Radio.

Este comportamiento no va de la mano con el abuelo de Bielsa, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni de su hermano, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Aunque, vale enfatizar que todos somos distintos.

"Todos tenemos habilidades distintas y su habilidad, evidentemente, es ser un gran director técnico, pero de pronto tiene dificultades con algunas habilidades sociales", comentó la psicóloga.

Este análisis es solo por las imágenes que se han podido ver en las ruedas de prensa, por lo que no se puede determinar a qué se debe este comportamiento o el nivel de estrés o ansiedad que pueda tener Bielsa. Esto solo se puede saber con un examen específico.