Argentina vs. Argelia EN VIVO, vea online y gratis HOY por el Mundial 2026

Llega el esperado debut de la actual campeona del mundo, que tendrá una participación especial en lo que significará el último Mundial de Lionel Messi como capitán y figura de la albiceleste tras su debut en esta competencia en 2006, es decir, 20 años como el centro de atención de esta selección.

Este martes, 16 de junio, Argentina enfrentará a Argelia en el estadio Kansas City, EE.UU., en el marco del Grupo J. Pero el cuadro africano querrá dañar el regreso de la albiceleste y sorprender a Messi en este debut de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Es la primera vez que se enfrentan en un torneo oficial, pues el único enfrentamiento data del 2007 en un amistoso que disputaron en Barcelona, España, en donde la victoria fue argentina por un apretado 4-3, en donde también estuvo presente Lionel Messi.

Argentina vs. Argelia // Foto: AFP

Posibles alineaciones de Argentina vs. Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Argelia: ﻿Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri.

¿A qué hora juega Argentina HOY vs. Argelia en el Mundial? Así podrá verlo EN VIVO

El debut de la albiceleste se encuentra programado para las 8:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio Kansas City. Para ver este duelo EN VIVO, online y gratis, existen tres opciones:



Blu Radio: EN VIVO por en el canal de YouTube y la señal 89.9 FM de la mano del equipo de Blog Deportivo.

EN VIVO por en el canal de YouTube y la señal 89.9 FM de la mano del equipo de Blog Deportivo. Gol Caracol: el equipo de Caracol Televisión tendrá toda la cobertura de este duelo.

el equipo de Caracol Televisión tendrá toda la cobertura de este duelo. Ditu: la app de streaming tendrá cada detalle de este Argentina vs. Argelia completamente EN VIVO, online y gratis.

Thiago Almada de Argentina celebra con Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Argentina e Islandia en el estadio Jordan-Hare el 9 de junio de 2026 en Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP AFP

Predicción Argentina vs. Argelia

Las casas de apuestas dan victoria albiceleste de cara a este duelo y apuntan a una predicción de 2-0 o 3-0 con un dominio y posición exacta. La actual campeona espera repetir título en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá en la primera edición de 48 selecciones.