Así quedó el Grupo L del Mundial 2026, de aquí saldrá el próximo rival de Colombia

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a definir los cruces de eliminación directa y el Grupo L ya tiene sus clasificados. Inglaterra aseguró el primer lugar de la zona, mientras que Croacia avanzó como segunda y Ghana logró ubicarse entre los mejores terceros.

Este desenlace en la clasificación de este grupo cobra especial importancia para la selección Colombia, que espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final. Dependiendo de su ubicación definitiva en el Grupo K, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo podría enfrentarse a Croacia o cruzarse con Ghana que logró avanzar como una de las mejores terceras del campeonato.

Los ingleses confirmaron su favoritismo y terminaron en la cima del Grupo L con siete puntos. El conjunto británico ratificó su candidatura al título.

La segunda posición fue para los croatas, que sumaron seis unidades y sellaron su clasificación directa a la fase de eliminación. Los balcánicos volvieron a demostrar su capacidad competitiva en torneos internacionales y sin duda será un adversario de máxima exigencia para cualquier selección.



🗞️ Group L standings are in as England, Croatia and Ghana head to the Round of 32! ➡️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Por su parte, Ghana concluyó tercera con cuatro puntos, situación que lo coloca alas Las Estrellas Negras entre los mejores terceros de la Copa del Mundo.

En contraste, Panamá cerró su participación sin sumar puntos y quedó eliminada del torneo tras finalizar en la última posición del grupo.

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Ahora con la definición del Grupo L, las miradas ahora se centran en la definición del Grupo K, donde Colombia busca asegurar el primer lugar. Si la Tricolor conserva el liderato, se enfrentará a Ghana, que culminó tercera. Sin embargo, si termina segundo, el panorama cambiará y el camino hacia los octavos de final podría incluir un exigente duelo frente a Croacia.

Así quedó la tabla del Grupo L:

1 - Inglaterra: 7 puntos.

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2 - Croacia: 6 puntos.

3 - Ghana: 4 puntos.

4 - Panamá: 0 puntos.

La definición del Grupo K terminará por completar el rompecabezas de los cruces, en una Copa del Mundo que entra en su fase decisiva y donde cada detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia el título.