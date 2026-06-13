Catar vs. Suiza EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 ya arrancó desde el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica, partido que dio apertura al certamen mundialista.

Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron contundencia en ataque y se impusieron sobre los africanos, que no encontraron la manera de frenar a la escuadra anfitriona. Con un gol del colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, el 'Tri' abrió el marcador y firmó el primer tanto del Mundial 2026. Posteriormente, Raúl Jiménez, que volvió a ponerse la camiseta verde, selló la victoria para el 2-0 definitivo.

El siguiente partido de la primera jornada del Mundial enfrentó a la Corea del Sur de Son Heung-min contra Chequia. Los asiáticos lograron definir el encuentro en los minutos finales y se quedaron con la victoria 2-1 sobre los europeos.

Mientras tanto, el viernes 12 de junio, durante la segunda jornada, se disputaron los encuentros inaugurales pendientes en las sedes de Canadá y Estados Unidos.



Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina en un partido muy parejo, al punto que terminó igualado 1-1. Por su parte, Estados Unidos cerró el día con una contundente victoria sobre Paraguay.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino fueron ampliamente superiores. El desequilibrio de Christian Pulisic fue clave para poner a los estadounidenses en ventaja. Además, Balogun anotó un doblete que sirvió para sellar el triunfo 4-1 sobre Paraguay. Los sudamericanos no tuvieron su mejor presentación, situación que quedó reflejada con un autogol al minuto 7, que terminó siendo el preámbulo de la goleada.

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Qatar vs. Suiza: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026

Este sábado 13 de junio se disputa la tercera jornada del Mundial, por lo que Qatar y Suiza se enfrentan para completar la primera fecha del Grupo B, zona que comparten con Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Qatar y Suiza se enfrentarán desde las 2:00 p. m. y el ganador podría tomar ventaja en el Grupo B del Mundial 2026.

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Qatar vs. Suiza se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. Además, la previa del encuentro podrá verse desde la 1:00 de la tarde.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B