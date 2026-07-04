Chilavert enciende el Paraguay vs Francia con comentario calificado como racista: "Equipo africano"

La previa del duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una polémica fuera del campo de juego. El exportero paraguayo José Luis Chilavert provocó una ola de críticas luego de hacer un comentario racista en redes sociales contra la selección francesa, como respuesta a las declaraciones del también exfutbolista Christophe Dugarry.

El cruce ocurrió recientemente, antes del compromiso correspondiente a los octavos de final, y ha reabierto la polémica sobre las posturas racistas en el fútbol, lo que llevó a que la afición en redes sociales desatara una fuerte ola de críticas contra el paraguayo.

¿Qué dijo Chilavert sobre Francia y por qué generó rechazo?

Toda la disputa comenzó cuando Christophe Dugarry criticó con dureza el rendimiento de Paraguay y aseguró que Francia atraviesa un mejor momento futbolístico:



"Paraguay va a sufrir una paliza, se lo garantizo. Solo podrán defenderse porque son incapaces de crear oportunidades de ataque. Son un desastre total en la delantera, así que lo único que harán será defenderse y cometer faltas".

Estas declaraciones no fueron recibidas de la mejor manera por Chilavert, quien no dudó en responder con vehemencia en su cuenta de X, enviando un mensaje que desató una fuerte ola de críticas e indignación en redes sociales.

"Tienes toda la razón, Christophe. En el Mundial de 1998 nos enfrentamos a Francia y ahora Paraguay se enfrentará a un equipo africano", escribió Chilavert en su cuenta de X.

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@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

El comentario fue señalado por numerosos usuarios como racista, al hacer referencia al origen de varios jugadores de la Selección de Francia.

Este duelo de octavos de final también recuerda el histórico choque entre ambas selecciones durante el Mundial de Francia 1998, cuando el conjunto europeo puso fin al sueño paraguayo en esa misma instancia.

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Otra polémica de Chilavert fuera del campo de juego

No es la primera vez que el exportero paraguayo lanza declaraciones que generan un fuerte rechazo, pues también ha sido cuestionado por comentarios sobre diferentes temas sociales, así como por críticas contra figuras del fútbol internacional.

Entre ellas sobresalen unas declaraciones en las que defendió al argentino Gianluca Prestianni durante la polémica con Vinícius Júnior.

"Estoy 100 % solidario con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todo el mundo. ¿Y quién se solidariza con Vinícius? ¡Mbappé! Habla de valores, pero vive con una persona transgénero. ¿Creen que una persona así es normal?", comentó Chilavert.

