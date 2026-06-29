Chilavert no sale de la polémica: pidió a paraguayos usar "arma secreta" para vencer a Alemania

El exportero paraguayo José Luis Chilavert dijo que la Albirroja no puede achicarse "ante nadie", en referencia al cruce de dieciseisavos de final del Mundial que disputará este lunes la selección suramericana frente a Alemania, y exhortó al técnico argentino Gustavo Alfaro a plantear una propuesta más ofensiva que defensiva para vencer a la tetracampeona del mundo.

"Nosotros, los paraguayos no podemos achicarnos ante nadie, o sea, nosotros le podemos jugar de igual a igual", afirmó en la radio ABC Cardinal el exarquero, tras recordar que la Albirroja dio batalla y pudo haber derrotado a Alemania en la primera eliminatoria del Mundial Corea del Sur y Japón de 2002, cuando Paraguay cayó por 1-0 en el minuto 88.

"Lo fundamental en esto es que todo es posible cuando un equipo está unido", añadió el exseleccionado que también vistió la camiseta de Paraguay en el mundial de Francia 1998.

Gustavo Alfaro Foto: AFP

El 'Chila', quien ha sido crítico con la dirección de Alfaro al frente de la Albirroja durante el Mundial, dijo que le "encantaría" que el argentino proponga "un sistema más ofensivo" para el partido ante Alemania, al considerar que Paraguay "tiene jugadores que le pueden jugar de igual e igual" a los germanos.



"Paraguay tiene virtudes para poder soñar e intentar como lo ha hecho Ecuador", subrayó el exportero, en referencia al triunfo de la Tri por 2-1 ante Alemania en el último partido de la fase de grupos.

"Yo creo que Paraguay tiene potencial", analizó Chilavert al resaltar que el cuadro guaraní recuperó para el encuentro de hoy al atacante Miguel Almirón, tras la suspensión por una tarjeta roja, cuenta con la 'Joya' Julio Enciso, y tienen la "ventaja" de un buen juego aéreo.

Por otro lado, para Chilavert, "la herramienta necesaria, que es clave, para ganar el partido con Alemania es el guaraní", el idioma indígena que ha servido a los jugadores paraguayos para comunicarse en la cancha sin que los rivales puedan descifrar el mensaje.

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En una conferencia de prensa, Alfaro defendió el domingo el esquema ultradefensivo que presentó en el último partido de la fase de grupos contra Australia, dentro de la llave D, para asegurar el empate 0-0, y afirmó que la "fortaleza defensiva" será la clave que defina a los mejores equipos del Mundial.

Asimismo, el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, destacó el domingo que la identidad defensiva de Paraguay le convierte en un "rival muy incómodo" en esta etapa eliminatoria.

El partido Alemania-Paraguay se jugará este lunes a las 16.30 hora local (20.30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, al sur de Boston (Estados Unidos).