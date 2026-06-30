Chilavert reaparece con provocadores mensajes tras el triunfo de Paraguay: esto dijo

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania en Boston, también tuvo repercusiones fuera del terreno de juego.

Mientras todo Paraguay todavía celebra el histórico triunfo de la Albirroja, el exarquero José Luis Félix Chilavert volvió a ser protagonista por su actividad en redes sociales.

El legendario capitán paraguayo no publicó un mensaje directo para felicitar al plantel ni hizo referencia explícita al triunfo conseguido por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

En cambio, optó por compartir publicaciones de aficionados que relacionaban sus recientes críticas a la selección y a Gustavo Alfaro con el rendimiento mostrado por la Albirroja ante Alemania.



La reacción del exguardameta se produjo pocos días después del intercambio de declaraciones que sostuvo con el entrenador argentino, una polémica que había generado amplio debate entre los seguidores de la Albirroja durante el Mundial.

¿Qué publicó Chilavert tras la clasificación de Paraguay ante Alemania?

Después del partido, Chilavert comenzó a replicar mensajes publicados por usuarios en redes sociales que aseguraban que sus cuestionamientos habían servido para motivar al equipo nacional.

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"Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano", se lee en uno de los post compartidos por el exarquero.

Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano. Lo logró claramente! @JoseLChilavert_ — Didi💎💫 (@LilyPesoa) June 29, 2026

En otra de las publicaciones que decidió difundir entre sus seguidores podía leerse: "Solo los Chilalovers lo sabemos".

¿Cuál fue la polémica entre Gustavo Alfaro y José Luis Félix Chilavert?

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La tensión entre ambos surgió después de que Gustavo Alfaro calificara a Chilavert como un "francotirador", en referencia a las constantes críticas que el exarquero había realizado sobre el trabajo de la selección paraguaya.

Tras esas declaraciones, Chilavert respondió públicamente con un mensaje dirigido al entrenador, en el que le pidió concentrarse en el partido contra Alemania y lo describió como el "filósofo de turno" de un "congreso de la Corrupbol".

A diferencia de Chilavert, Gustavo Alfaro evitó prolongar la controversia después de la clasificación.

El entrenador centró sus declaraciones en el logro conseguido por sus dirigidos tras eliminar a Alemania en la tanda de penales correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.