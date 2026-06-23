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Colombia vs. Congo EN VIVO: vea online y gratis la transmisión de este duelo del Mundial

Si consigue una victoria, la Selección Colombia clasificará a la próxima ronda sin importar qué suceda en el duelo vs. Portugal. Siga EN VIVO, online y gratis la transmisión de este duelo.

Colombia vs. República del Congo (1).jpg
Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Todo listo en Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, para el choque inédito entre la Selección Colombia y la selección de República del Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una victoria le daría la clasificación al equipo cafetero tras la imponente victoria de 3-1 frente a Uzbekistán en la primera fecha en el estadio Azteca, además aprovechando los resultados que ha obtenido Portugal en sus dos primeros partidos y así llegar con “mayor tranquilidad” a la última jornada el próximo sábado.

¿Dónde ver Colombia vs. Congo HOY? Aquí EN VIVO y gratis

Siga la transmisión EN VIVO del duelo entre Colombia y República del Congo con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio este martes, 23 de junio, con todo un equipo de expertos y analistas que estarán al tanto de cada jugada en este compromiso del Mundial.

¿A qué hora Colombia HOY vs. Congo en el Mundial?

Este martes, 23 de junio, Colombia y Congo se enfrentarán desde las 9:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México.

Así le ha ido a Colombia vs. Africanos en el Mundial

En cuatro de las siete participaciones que ha tenido Colombia en los mundiales se ha enfrentado a selecciones africanas. El balance de la Tricolor es favorable, pues en cuatro partidos ha ganados tres y solo ha perdido uno:

  • Italia 1990: Camerún 2-1 Colombia.
  • Francia 1998: Colombia 1-0 Túnez.
  • Brasil 2014: Colombia 2-1 Costa de Marfil.
  • Rusia 2018: Senegal 0-1 Colombia.
Colombia vs. República del Congo
Colombia vs. República del Congo //
Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

Posibles alineaciones de Colombia vs. Congo

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
  • República del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.
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