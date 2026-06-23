Colombia vs. Congo EN VIVO: vea online y gratis la transmisión de este duelo del Mundial

Todo listo en Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, para el choque inédito entre la Selección Colombia y la selección de República del Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Una victoria le daría la clasificación al equipo cafetero tras la imponente victoria de 3-1 frente a Uzbekistán en la primera fecha en el estadio Azteca, además aprovechando los resultados que ha obtenido Portugal en sus dos primeros partidos y así llegar con “mayor tranquilidad” a la última jornada el próximo sábado.
¿Dónde ver Colombia vs. Congo HOY? Aquí EN VIVO y gratis
Siga la transmisión EN VIVO del duelo entre Colombia y República del Congo con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio este martes, 23 de junio, con todo un equipo de expertos y analistas que estarán al tanto de cada jugada en este compromiso del Mundial.
¿A qué hora Colombia HOY vs. Congo en el Mundial?
Este martes, 23 de junio, Colombia y Congo se enfrentarán desde las 9:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México.
Así le ha ido a Colombia vs. Africanos en el Mundial
En cuatro de las siete participaciones que ha tenido Colombia en los mundiales se ha enfrentado a selecciones africanas. El balance de la Tricolor es favorable, pues en cuatro partidos ha ganados tres y solo ha perdido uno:
- Italia 1990: Camerún 2-1 Colombia.
- Francia 1998: Colombia 1-0 Túnez.
- Brasil 2014: Colombia 2-1 Costa de Marfil.
- Rusia 2018: Senegal 0-1 Colombia.
Posibles alineaciones de Colombia vs. Congo
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
- República del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.