Colombia vs. Congo EN VIVO: vea online y gratis la transmisión de este duelo del Mundial

Todo listo en Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, para el choque inédito entre la Selección Colombia y la selección de República del Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una victoria le daría la clasificación al equipo cafetero tras la imponente victoria de 3-1 frente a Uzbekistán en la primera fecha en el estadio Azteca, además aprovechando los resultados que ha obtenido Portugal en sus dos primeros partidos y así llegar con “mayor tranquilidad” a la última jornada el próximo sábado.

¿Dónde ver Colombia vs. Congo HOY? Aquí EN VIVO y gratis

Siga la transmisión EN VIVO del duelo entre Colombia y República del Congo con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio este martes, 23 de junio, con todo un equipo de expertos y analistas que estarán al tanto de cada jugada en este compromiso del Mundial.

¿A qué hora Colombia HOY vs. Congo en el Mundial?

Este martes, 23 de junio, Colombia y Congo se enfrentarán desde las 9:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México.



Así le ha ido a Colombia vs. Africanos en el Mundial

En cuatro de las siete participaciones que ha tenido Colombia en los mundiales se ha enfrentado a selecciones africanas. El balance de la Tricolor es favorable, pues en cuatro partidos ha ganados tres y solo ha perdido uno:



Italia 1990: Camerún 2-1 Colombia.

Camerún 2-1 Colombia. Francia 1998: Colombia 1-0 Túnez.

Colombia 1-0 Túnez. Brasil 2014: Colombia 2-1 Costa de Marfil.

Colombia 2-1 Costa de Marfil. Rusia 2018: Senegal 0-1 Colombia.

Colombia vs. República del Congo // Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

Posibles alineaciones de Colombia vs. Congo