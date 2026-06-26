Colombia vs. Portugal: duelo por el liderato del Grupo K y un camino más favorable en Mundial 2026

Colombia y Portugal protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, ambas selecciones buscarán quedarse con el liderato del Grupo K, aunque la Tricolor parte con ventaja gracias a su campaña perfecta en las dos primeras fechas.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como líder con seis puntos, tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo. Ese rendimiento le permite afrontar el compromiso con tranquilidad, ya que un empate será suficiente para terminar en el primer lugar de la zona.

Portugal, por su parte, suma cuatro unidades y está obligado a ganar si quiere desplazar a Colombia de la cima. Incluso, una derrota podría comprometer su clasificación si República Democrática del Congo consigue una amplia victoria frente a Uzbekistán.

Miami se prepara para un ambiente favorable a Colombia

El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium, escenario donde se espera una mayoría de aficionados colombianos debido a la numerosa comunidad cafetera residente en el sur de la Florida.



Ese factor fue destacado por el atacante portugués Pedro Neto, quien reconoció que el apoyo de la hinchada colombiana y las condiciones climáticas serán dos de los principales retos para su selección. Sin embargo, el estadio también trae un recuerdo doloroso para Colombia, pues allí perdió la final de la Copa América 2024 frente a Argentina.

El premio de terminar primero del Grupo K

Además del prestigio de finalizar como líder, el ganador del grupo tendrá un camino más favorable en los octavos de final. El primero del Grupo K jugará el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros clasificados, mientras que el segundo deberá enfrentar el 2 de julio en Toronto al segundo del Grupo L, donde Inglaterra, Ghana y Croacia aún mantienen opciones de clasificación.

Colombia apuesta por la continuidad

La Selección Colombia atraviesa un gran momento futbolístico y podría cerrar, por segunda vez en su historia, una fase de grupos de un Mundial con puntaje perfecto. La única ocasión en que logró esa marca fue en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

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Néstor Lorenzo mantuvo la misma formación titular en los dos primeros partidos y todo apunta a que repetirá el once inicial frente a Portugal. Tras la victoria sobre República Democrática del Congo, el entrenador concedió una jornada de descanso a los jugadores antes de preparar el compromiso definitivo.

Portugal confía en Cristiano Ronaldo

En el conjunto portugués, el técnico Roberto Martínez aún mantiene dudas sobre algunos nombres en ataque. Bernardo Silva no convenció en el debut y João Félix tampoco logró destacar en el segundo compromiso.

La gran certeza sigue siendo Cristiano Ronaldo. El delantero respondió con un doblete en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y buscará liderar nuevamente a Portugal en un partido decisivo para las aspiraciones lusas.

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Portugal intentará terminar por segunda Copa del Mundo consecutiva como líder de su grupo, mientras que Colombia buscará confirmar su excelente presente y asegurar un cruce más favorable en la siguiente ronda.

Posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

DT: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).