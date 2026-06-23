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CR7 para la historia: gol a Uzbekistán y récord de seis Mundiales anotando

Con su gol ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo hizo historia al marcar en seis Mundiales y firmó un récord nunca visto en la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El delantero portugués se convirtió en el primer jugador en la historia de las Copas del Mundo en anotar en seis ediciones distintas del torneo de selecciones más importante del planeta, una marca que reafirma su vigencia en la élite del fútbol.

El histórico registro llegó muy temprano en el compromiso entre Portugal y Uzbekistán, cuando el atacante abrió el marcador al minuto 5 del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Con su anotación, el capitán luso alcanzó un hito que parecía inalcanzable en la era moderna del fútbol.

A sus 40 años, el delantero sigue demostrando que su capacidad goleadora permanece intacta en la máxima competencia del planeta.

Portugal, que llegaba con la obligación de sumar tras su empate en la primera jornada, encontró en su máximo referente la respuesta que necesitaba.

El gol tempranero permitió al conjunto europeo manejar el ritmo del partido y asumir el control ante un Uzbekistán que intentó reaccionar, pero que se vio exigido desde los primeros minutos.

Así, el astro portugués suma otro capítulo histórico en su carrera, que sigue rompiendo barreras y ampliando su leyenda en cada torneo que disputa.

Puede leer:

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Copa Mundial de la FIFA 2026

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