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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026? Fecha, rival y hora

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026? Fecha, rival y hora

Francia mostró todo su poderío ofensivo en el segundo tiempo frente a Senegal. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 66 y sentenció el encuentro al 90+6, liderando el triunfo de Les Bleus en su debut en el Mundial 2026.

Mbappé
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Luego de su triunfo 3-1 en el debut ante Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Francia ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán dar un paso firme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final en un torneo donde parten como uno de los grandes favoritos al título.

¿Cuándo juega Francia su próximo partido?

El próximo encuentro de Francia en el Mundial 2026 será el lunes 22 de junio de 2026 frente a Irak, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo I. El duelo se disputará en el Estadio de Filadelfia y representa una oportunidad clave para que Les Bleus sumen puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Fecha y hora del partido Francia vs. Irak

Partido: Francia vs. Irak
Fecha: Lunes 22 de junio de 2026Hora: 5:00 p.m. (Colombia)

Francia llega a este compromiso después de su estreno y victoria ante Senegal. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, los franceses saben que una victoria los pone directo en la siguiente ronda.

Así está el Grupo I del Mundial 2026

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La selección francesa comparte grupo con:

  • Senegal
  • Irak
  • Noruega

Tras la primera jornada, cada punto adquiere una importancia fundamental en la carrera por acceder a la fase eliminatoria, por lo que el enfrentamiento contra Irak puede ser determinante para las aspiraciones de Francia.

Calendario completo de Francia en la fase de grupos

  • Francia vs. Irak – 22 de junio de 2026.
  • Noruega vs. Francia – 26 de junio de 2026.

Francia busca encaminar su clasificación

Con una de las plantillas más poderosas del campeonato y el objetivo de conquistar su tercer título mundial, Francia afrontará el duelo ante Irak con la obligación de obtener un resultado positivo. Un triunfo dejaría al conjunto galo en una posición favorable antes de cerrar la fase de grupos frente a Noruega, una selección que también aspira a avanzar a la siguiente instancia.

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Los aficionados franceses confían en el talento de Mbappé, Dembélé, Olise y compañía para liderar a Les Bleus hacia una nueva campaña exitosa en la Copa del Mundo donde se le considera una de las candidatas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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