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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / El emotivo abrazo entre Pékerman, James y JuanFer tras la clasificación ante RD Congo

El emotivo abrazo entre Pékerman, James y JuanFer tras la clasificación ante RD Congo

Pékerman volvió a encontrarse con James y JuanFer tras la clasificación de Colombia, en una escena que despertó nostalgia entre los hinchas.

Pekerman, James y JuanFer
Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

La clasificación de la selección Colombia a la siguiente fase del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. José Néstor Pékerman, uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente del combinado nacional, protagonizó un afectuoso reencuentro con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero al término del partido ante República Democrática del Congo.

En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra al exseleccionador colombiano acercándose a los dos futbolistas que dirigió durante una de las etapas más exitosas del equipo cafetero.

Entre abrazos, sonrisas y una breve conversación, Pékerman felicitó a los dos '10' por el partido y su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El abrazo entre los tres nombres ampliamente ligados a la historia del fútbol colombiano, recordó entre los hinchas los años en los que el entrenador argentino lideró a la selección en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Bajo su dirección, James Rodríguez se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol internacional, mientras que Juan Fernando Quintero dejó actuaciones memorables con la camiseta tricolor.

En el mismo encuentro también apareció el exdefensor Iván Ramiro Córdoba, histórico referente del combinado nacional y del Inter de Milán.

El exzaguero compartió saludos y abrazos con Davinson Sánchez, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, sumándose a una postal cargada de simbolismo tras el triunfo 1-0 ante RDC.

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