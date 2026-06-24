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Juanfer Quintero cree que Portugal marcará el verdadero nivel de Colombia

"Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene, enfrentarnos a una gran selección, una selección histórica como Portugal”, declaró al término de la victoria de Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo en Guadalajara.

Juan Fernando Quintero, figura con la Selección Colombia
Juan Fernando Quintero, figura con la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

El creativo Juan Fernando Quintero afirmó este martes que, pese a la clasificación anticipada para los dieciseisavos de final del Mundial "nadie se puede relajar", y más cuando el sábado deben cerrar la fase de grupos contra Portugal, a la que definió como "una gran selección".

"Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene, enfrentarnos a una gran selección, una selección histórica como Portugal”, declaró al término de la victoria de Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo en Guadalajara.

Quintero sustituyó a James Rodríguez, recibió la banda de capitán y fue decisivo para más salida al equipo cafetero.

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