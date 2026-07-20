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El mejor gol del Mundial: link para votar por su favorito; hay 12 nominados

La FIFA ya habilitó las votaciones para que los hinchas voten por el mejor gol del Mundial. El ganador se llevará un gran reconocimiento.

El mejor gol del Mundial
El mejor gol del Mundial
AFP
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Hasta el próximo 27 de julio los aficionados podrán votar por el mejor gol de todo el Mundial. Tras la final entre la selección de España, ahora vigente campeona, y Argentina, la FIFA habilitó un link especial al que cualquier aficionado del mundo puede acceder.

No es necesario registrarse o tener una cuenta. Los interesados en votar solo deberán ingresar, ver los 12 goles seleccionados y escoger su favorito del torneo; hay varios que se ganaron el aplauso, incluso, de los rivales.

Link y cómo votar por el mejor gol del Mundial 2026

Para poder participar, la FIFA publicó los 12 goles en video con una breve descripción del gol. Entre los nominados están golazos como el que Erling Haaland, la estrella de noruega, le hizo a Brasil con un remate desde fuera del área.

También está aquel con el que Cabo Verde sorprendió a Argentina en la prórroga del partido de la mano de Sidny Lopes Cabral; el arquero no pudo responder.

Cabo Verde.jpg

O el que el británico Jude Bellingham anotó contra la poderosa Francia en el partido por el tercer puesto, que terminó siendo uno de los mejores de la copa del mundo con un marcador 4-6 a favor de Inglaterra.

La votación es muy simple. Solo deberá ingresar al siguiente link: https://play.fifa.com/gott/es/ y en la parte de goles candidatos seleccionar y votar.

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Si voto, pero quiere cambiar su decisión, podrá hacerlo cuantas veces quiera en el mismo link. Estará habilitado hasta el 27 de julio, un par de días después de la final del Mundial, que se jugó el domingo, 19 del mismo mes.

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De hecho, el gol de Ferran Torres que le dio la victoria a España ante Argentina también está incluido como uno de los mejores goles de esta copa del mundo, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que ese tanto de Torres bastó para que La Roja se consagrara por segunda vez en su historia. La primera copa del mundo la alzaron en Sudáfrica 2010, siendo, hasta ese momento, su mejor actuación.

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